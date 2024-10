Bí thư Quảng Nam: “Đừng đổ thừa cơ chế, xem mình đã nỗ lực hết sức chưa?”

Sáng 9-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2024. Buổi họp được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến UBND cấp huyện, xã.



Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp

Sau khi lắng nghe ý kiến các địa phương, các sở ngành, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong quý III, kinh tế Quảng Nam tăng trưởng 12,7%, thuộc vào nhóm tăng trưởng cao của cả nước, 9 tháng tăng trưởng gần 6%, cũng là tín hiệu tốt. Trong đó, một số ngành tăng trưởng khá cao như: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp được mùa…

Dù vậy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhìn nhận địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhiều nhiệm vụ chậm triển khai hoàn thành.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, phát biểu tại buổi họp

"Trong cùng một cơ chế nhưng người ta làm được, làm nhanh sao mình không làm được? Nhiều tỉnh đặc thù giống mình, đặc trưng giống mình mà người ta làm được thì rõ ràng phải xem lại mình, đừng đổ thừa cơ chế, chính sách mà phải xem mình đã nỗ lực hết sức chưa" – ông Lương Nguyễn Minh Triết đặt vấn đề.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng kinh tế có tăng trưởng cao nhưng không nên quá mừng vì kết quả tăng cao đó là so với nền thấp tăng trưởng âm của năm ngoái.

Cùng với đó, tiến độ giải ngân đầu tư công còn đạt thấp so với bình quân chung của cả nước, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, chương trình phục hồi kinh tế với khá nhiều dự án mang tính an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục - y tế cũng giải ngân rất chậm - mà gần như lỗi do chủ quan.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm chỉ 3 tháng, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tinh thần chung các cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp phải xác định cùng vào cuộc chứ không thì khó có thể hoàn thành được tiến độ công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu kết luận buổi họp

Phát biểu kết luận buổi họp, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, điểm lại một số mặt quan trọng đã đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành. Từ đó, đúc rút ra 5 kinh nghiệm.

Thứ nhất, bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ hai, phải kiên quyết, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nhất là cải cách hành chính. Ông Dũng cho biết sau một thời gian chấn chỉnh, hiện nay nhiều mặt công tác đã dần đi vào nề nếp.

Thứ ba là đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Từ đó, doanh nghiệp đã bày tỏ tin tưởng vào sự điều hành của các ngành, các cấp của tỉnh.

Thứ tư, phối hợp tích cực với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh.

Thứ năm là phối hợp với mặt trận - đoàn thể lắng nghe ý kiến nhân dân, từ đó điều chỉnh được nhiều việc trong công tác chỉ đạo điều hành.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung giải ngân vốn đầu tư công; phòng chống bão lụt, thiên tai; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo vui Tết đón xuân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật kỷ cương…