Bí thư Thanh Hóa đánh trống khai hội Lễ hội Lam Kinh 2025

Sáng 13-10 (tức ngày 22 tháng Tám âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ hội Lam Kinh năm 2025 - Kỷ niệm 607 năm Khởi nghĩa Lam Sơn (năm 1418-2025), 597 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (năm 1428-2025) và 592 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi (năm 1433-2025).

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đánh trống khai hội Lễ hội Lam Kinh 2025

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, lãnh đạo cấp xã và đông đảo người dân đã dự lễ khai hội Lam Kinh. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã đánh trống khai hội.

Đọc diễn văn khai mạc, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi cùng các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn; đồng thời, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa mãi trường tồn, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Theo ông Đầu Thanh Tùng, hơn sáu thế kỷ đã trôi qua, nhưng hào khí Lam Sơn - biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam - vẫn luôn tỏa sáng trong dòng chảy lịch sử, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn.

Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, trong giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Thanh Hóa cùng đồng bào cả nước đã vững vàng vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, làm nên những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo xã và đông đảo nhân dân dự khai hội Lễ hội Lam Kinh

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực, khát vọng vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

"Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, toàn tỉnh tự hào, tin tưởng và quyết tâm phát huy hào khí Lam Sơn - xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện, thịnh vượng, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng và sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân"- ông Tùng đọc diễn văn.

Các nghi thức, tiết mục tại lễ khai hội Lễ hội Lam Kinh 2025