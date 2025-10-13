Bí thư Thanh Hóa đánh trống khai hội Lễ hội Lam Kinh 2025

Sáng 13-10 (tức ngày 22 tháng Tám âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ hội Lam Kinh năm 2025 - Kỷ niệm 607 năm Khởi nghĩa Lam Sơn (năm 1418-2025), 597 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (năm 1428-2025) và 592 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi (năm 1433-2025).
Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, lãnh đạo cấp xã và đông đảo người dân đã dự lễ khai hội Lam Kinh. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã đánh trống khai hội.
Đọc diễn văn khai mạc, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi cùng các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn; đồng thời, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa mãi trường tồn, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.
Theo ông Đầu Thanh Tùng, hơn sáu thế kỷ đã trôi qua, nhưng hào khí Lam Sơn - biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam - vẫn luôn tỏa sáng trong dòng chảy lịch sử, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn.
Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, trong giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Thanh Hóa cùng đồng bào cả nước đã vững vàng vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, làm nên những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo xã và đông đảo nhân dân dự khai hội Lễ hội Lam Kinh
Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực, khát vọng vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
"Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, toàn tỉnh tự hào, tin tưởng và quyết tâm phát huy hào khí Lam Sơn - xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện, thịnh vượng, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng và sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân"- ông Tùng đọc diễn văn.
Các nghi thức, tiết mục tại lễ khai hội Lễ hội Lam Kinh 2025
Cuối thu năm 1406, giặc Minh đưa 80 vạn quân chia làm 2 mũi vượt qua biên giới phía Bắc vào xâm lược nước ta, lập nên chế độ cai trị ngoại bang tàn bạo, hà khắc. Với tinh thần yêu nước, Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chống quân xâm lược, bảo vệ giang sơn. Trải qua 10 năm chiến đấu gian khổ, khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên quy mô toàn quốc và giành thắng lợi hoàn toàn vào cuối năm 1427.
Sau khi đất nước thanh bình, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là "Thuận Thiên thừa vận, Duệ Vân Anh Vũ đại vương", khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Đông Đô (Hà Nội), mở ra một vương triều thịnh trị, hưng vượng bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, kéo dài tới 360 năm.
Sau 6 năm lên ngôi, ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu (tức ngày 5-9-1433), Lê Lợi băng hà khi mới 49 tuổi. Thi hài ông được đưa về an táng tại Vĩnh Lăng đất Lam Sơn.
Sinh thời, năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh. Kể từ đó, các kiến trúc điện, miếu... cũng bắt đầu được xây dựng tại đây, gắn với hai chức năng chính là điểm nghỉ chân của các vua Lê khi về cúng bái tổ tiên, đồng thời, cũng là nơi ở của quan lại và quân lính thường trực trông coi Lam Kinh và khu tập trung lăng mộ của tổ tiên, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê và một số quan lại trong hoàng tộc.
Trải qua hàng trăm năm, những công trình kiến trúc Hậu Lê ở Lam Kinh gần như bị tàn phá chỉ còn lại phế tích là những nền móng, lăng mộ. Nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều hạng mục di tích đã được nghiên cứu, bảo tồn nguyên trạng, chống xuống cấp, nhiều hạng mục di tích đã được phục dựng, phục hồi, tu bổ, dần dần tái hiện phần nào diện mạo trước đây của Lam Kinh.
Bình luận (0)