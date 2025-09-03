HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng làm Phó Tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ

Minh Chiến

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1883/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: NLĐO

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng, là tiến sĩ Luật. Ông Quảng có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát, từng giữ vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng trong giai đoạn 2012 - 2014. Sau đó, ông chuyển công tác đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 6-2015 - 5-2017, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 12-2019 đến 10-2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Nguyễn Văn Quảng là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ năm 2020 đến nay.

Với việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ nêu trên, Thanh tra Chính phủ có Phó tổng Thường trực là ông Nguyễn Văn Quảng và 4 Phó tổng khác, gồm các ông: Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Lê Tiến Đạt.

Tin liên quan

Bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

(NLĐO) - Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

(NLĐO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho ông Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

(NLĐO) - Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

bí thư đà nẵng Phó Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm cán bộ Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
