Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng làm Phó Tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ

Ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1883/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: NLĐO

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng, là tiến sĩ Luật. Ông Quảng có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát, từng giữ vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng trong giai đoạn 2012 - 2014. Sau đó, ông chuyển công tác đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 6-2015 - 5-2017, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 12-2019 đến 10-2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Nguyễn Văn Quảng là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ năm 2020 đến nay.

Với việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ nêu trên, Thanh tra Chính phủ có Phó tổng Thường trực là ông Nguyễn Văn Quảng và 4 Phó tổng khác, gồm các ông: Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Lê Tiến Đạt.