Thời sự Chính trị

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Thế Dũng

(NLĐO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho ông Nguyễn Thanh Nghị.

Chiều 25-8, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: Thành Trung

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tham dự sự kiện còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương- Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Nghị nhận nhiệm vụ mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị ông Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương- Ảnh 3.

Tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy và nhân dân TP HCM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lời cảm ơn Tổng Bí thư; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm phân công ông vào cương vị mới; cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy và nhân dân TP HCM trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhận thức rõ ràng đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao và xin hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tập thể lãnh đạo Ban cũng như sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành trung ương và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12-8-1976, dân tộc Kinh; quê quán: tỉnh Cà Mau; vào Đảng ngày 26-1-1999; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

12-2008 - 11-2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc TP HCM; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TP HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1-2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

11-2011 - 2-2014: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

2-2014 - 10-2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

10-2015 - 1-2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

1-2016 - 10-2020: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1-2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

10-2020 - 1-2021: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1-2021, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

1-2021 - 4-2021: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 8-4-2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

4-2021 - 1-2025: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2-2025 - 8-2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

8-2025: Ông Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương- Ảnh 4.

Thường trực Ban Bí thư: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần nâng tầm tham mưu chiến lược

Thường trực Ban Bí thư: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần nâng tầm tham mưu chiến lược

(NLĐO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược, chủ động, nhạy bén.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu chính sách, chiến lược

(NLĐO) - Đảng bộ cơ quan Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu chính sách, chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 24-2, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025.

Nguyễn Thanh Nghị TP HCM Nguyễn Văn Nên Trần Lưu Quang Ban Chính sách, chiến lược Trung ương công tác cán bộ
