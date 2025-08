Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói về "chìa khóa" thành công của thành phố

Chiều 1-8, ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận bước vào nhiệm kỳ mới, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đà Nẵng có nhiều thuận lợi với không gian phát triển rộng lớn, nhiều cơ chế, chính sách vượt trội; được sự quan tâm của Trung ương với những định hướng lớn như xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, là "trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia".

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại đại hội

Đà Nẵng được định hướng tiên phong trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển, xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế… Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh 3 yếu tố then chốt

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Đại hội đã xác định những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030 khá toàn diện, đầy đủ các mặt công tác.

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng để đại hội nghiên cứu, xem xét, đưa vào nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ để thực hiện ngay trong thời gian tới.

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng thực sự vững mạnh toàn diện, phát huy truyền thống đoàn kết, vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Quang cảnh đại hội chiều 1-8

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Thứ hai, đổi mới tư duy phát triển và nâng tầm khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ trong không gian phát triển mới của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết sau sáp nhập, Đà Nẵng có diện tích tự nhiên lớn hơn, dân số đông hơn, cơ cấu và quy mô kinh tế đa dạng hơn, tiềm năng, lợi thế được nâng cao, có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng phải nhận thức rõ trách nhiệm và yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện, luôn có tầm nhìn, tư duy mới với cách làm chủ động, quyết liệt.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị phát huy bài học kinh nghiệm: "Phát huy tiềm năng con người - yếu tố then chốt, quyết định". Ông khẳng định chìa khóa thành công của Đà Nẵng là ở khả năng đánh thức tiềm năng và sự sáng tạo của con người.

Vì vậy, Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng phải phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, tiềm năng và phẩm chất con người xứ Quảng tự lực, tự cường, tự tin, sáng tạo, linh hoạt, có khát vọng vươn lên hướng tới sự phát triển bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng văn hóa công vụ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đặc biệt là năng lực tham mưu, quản lý, điều hành tổ chức thực hiện trong môi trường số.

Tiếp tục khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân tốt hơn. Cần đổi mới tư duy quản lý theo hướng "chính quyền kiến tạo và chủ động phục vụ nhân dân"; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng động, có khát vọng, có tầm nhìn để xây dựng, phát triển thành phố...