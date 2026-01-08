Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc lớn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và Chương trình công tác năm 2026.

Hà Nội khẩn trương xử lý vụ án tham nhũng , lãng phí và tiêu cực lớn - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Báo cáo của Ban chỉ đạo cho thấy, trong năm 2025, Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Kết quả, các cơ quan tố tụng hai cấp của thành phố đã thụ lý giải quyết 219 vụ án với 460 bị can; truy tố 113 vụ án với 189 bị can; xét xử sơ thẩm 98 vụ án với 163 bị cáo về tội phạm tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo đã đưa 1 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo giải quyết xong 20/25 vụ án, vụ việc theo quy định; hiện đang theo dõi, chỉ đạo 5 vụ án…

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo, đã nêu ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2026. Trong đó, sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc phòng, chống lãng phí ngay từ đầu; sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, khoáng sản, chuyển đổi số; rà soát, đánh giá các vụ việc, kết luận thanh tra chậm thực hiện, còn tồn đọng.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và vốn ngân sách chậm triển khai, có nguy cơ gây lãng phí, tiêu cực; rà soát, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai theo kết luận của Bộ Chính trị; chỉ đạo sắp xếp, bố trí trụ sở, nhà đất, quản lý hiệu quả quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm không lãng phí.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tập trung phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mới; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục rà soát, đưa các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo…

Tin liên quan

An Giang cần đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án lớn

An Giang cần đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án lớn

(NLĐO) - Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả tỉnh An Giang đạt được trong công tác phòng chống tham những, tiêu cực.

Sẽ xét xử nhiều vụ án lớn

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu VKSND Tối cao và TAND Tối cao trong quý III phải đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, đang được dư luận quan tâm

TP HCM chuẩn bị xử nhiều đại án tham nhũng

(NLĐO) - Thời gian tới, TAND TP HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ, Đinh La Thăng cùng đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương; bà Dương Thị Bạch Diệp trong vụ án sai phạm liên quan đến thửa đất tại số 185 Hai Bà Trưng.

tham nhũng vụ án tiêu cực Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo