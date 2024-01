Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Xử lý những việc tồn đọng để lập lại trật tự mới

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu trong năm 2024, tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh ai làm sai do khách quan, do chưa lường hết được rủi ro thì lãnh đạo thành phố sẽ xem xét, cùng chịu trách nhiệm với các cá nhân. Còn ai làm sai do động cơ cá nhân, vụ lợi, tham nhũng thì phải chịu trách nhiệm.

Tất cả những việc này là vì sự nghiệp chung phát triển đất nước; vì uy tín của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.