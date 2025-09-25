HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM tiếp xúc cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long, Long Hương

Sáng 25-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đối với cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long, Long Hương (TP HCM).

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, đại biểu Quốc hội Khóa XV; bà Nguyễn Thị Yến, Đại biểu Quốc hội khóa XV và các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Bà Rịa

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 9 và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM sau hợp nhất kể từ ngày 1-7-2025.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 8 tháng năm 2025 và tình hình kinh tế - xã hội của TP HCM 9 tháng năm 2025.

Đoàn Đại biểu Quốc hội cũng báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan Trung ương và TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa- Ảnh 2.

Cư tri 3 phường Bà Rịa, Tam Long, Long Hương tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH TP HCM đã tổng hợp đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng trung ương và địa phương xem xét, giải quyết, bao gồm 108 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương, 128 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền địa phương.

Đến nay, Đoàn ĐBQH TP HCM đã nhận 113 văn bản của cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri, trong đó có nhiều kiến nghị đã được trả lời, cho ý kiến, số còn lại đang được xem xét, giải quyết. Đoàn ĐBQH TP HCM sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa- Ảnh 3.

Rất đông cử tri tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri


