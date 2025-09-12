Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang hội kiến Toàn quyền Úc

Trưa 12-9, tại Hội trường Thống Nhất, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, đã hội kiến bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc và phu quân đang trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12-9 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đón tiếp Toàn quyền Úc tại Hội trường Thống Nhất ngày 12-9

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, ông Trần Lưu Quang chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại thành phố của Toàn quyền Úc và phu quân.

Chúc mừng thành công của các cuộc hội kiến, hội đàm hiệu quả của bà Toàn quyền Úc với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại Hà Nội, ông Trần Lưu Quang cho biết TP HCM, với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam, sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Úc.

Bí thư Thành ủy TP HCM coi đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa TP HCM và Úc, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Úc

Cảm ơn tình cảm và sự đánh giá cao của bà Toàn quyền Úc dành cho TP HCM, ông Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn Úc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác hiệu quả với thành phố

Úc để lại những ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp tại TP HCM qua các mô hình hợp tác như Đại học RMIT Việt Nam…

TP HCM hiện nay sau khi hợp nhất cùng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước đây sẽ càng có thêm nhiều dư địa để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc. Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định TP HCM hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thành phố sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc, trước mắt là với 5 bang đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP HCM, góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Úc.

Bà Sam Mostyn chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cùng những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được trong 8 thập kỷ qua, qua đó thể hiện sức mạnh, sự năng động và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam; chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ, năng động và những đóng góp quan trọng của TP HCM đối với sự thành công trong phát triển của Việt Nam.

Bà Sam Mostyn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác song phương giữa Úc và Việt Nam trong các lĩnh vực

Bà Sam Mostyn chia sẻ kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam cùng các kế hoạch phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó một phần lớn sẽ diễn ra tại TP HCM và khẳng định Úc luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chúc mừng ông Trần Lưu Quang trên cương vị tân Bí thư Thành ủy TP HCM, bà Toàn quyền Úc đánh giá cao tiềm năng và sự phát triển năng động của thành phố; bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục giữ vững được nhịp phát triển năng động của mình và tiếp tục các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Úc.

Úc mong muốn tiếp tục tiếp nhận các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam sang học tập, đào tạo nghề để khi trở về trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước...