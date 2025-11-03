Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tạ Đăng Siêu

Ngày 3-11, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đảng viên Tạ Đăng Siêu (sinh năm 1929, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu phố 62). Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đến đảng viên Tạ Đăng Siêu.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, dành nhiều thời gian trò chuyện với đảng viên Tạ Đăng Siêu và gia đình.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Tạ Đăng Siêu. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, đã suốt một đời cống hiến cho Đảng. Buổi lễ rất quan trọng, có ý nghĩa không chỉ đối với đảng viên Tạ Đăng Siêu mà còn cho gia đình và các đảng viên khác.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TP HCM, ông Trần Lưu Quang trân trọng gửi lời chúc sức khỏe đến đảng viên Tạ Đăng Siêu, chúc ông luôn trường thọ, sống vui, sống khỏe bên gia đình, con cháu. Ông bày tỏ mong muốn đảng viên Tạ Đăng Siêu tiếp tục là tấm gương sáng, “cây cao bóng cả” để các thế hệ đảng viên noi theo và học tập.

Bày tỏ xúc động và vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đảng viên Tạ Đăng Siêu chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của Đảng và chính quyền các cấp.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi đảng viên Tạ Đăng Siêu. Ảnh: VĂN MINH

"Đây là phần thưởng cao quý, thiêng liêng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của bản thân tôi" - đảng viên Tạ Đăng Siêu bày tỏ tự hào. Theo ông, dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn luôn nguyện giữ vững phẩm chất người đảng viên, nêu gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

Đảng viên Tạ Đăng Siêu tham gia cách mạng từ rất sớm. Tháng 2-1950, ông giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng các Xí nghiệp sản xuất vũ khí ở tỉnh Tuyên Quang. Tháng 2-1954, ông là cán bộ phòng Chính trị Cục quân giới. Đến năm 1957, ông chuyển sang phòng Chính trị Cục quân khí. Năm 1970, ông chuyển ngành sang Cục Điện lực Bộ Công nghiệp làm cán bộ nghiên cứu, là Phó Bí thư chi bộ Cơ quan Cục Điện lực. Sau đó chuyển sang nhà máy điện Hà Nội làm Bí thư Đảng ủy nhà máy Điện Yên Phụ Hà Nội. Đến năm 1977, ông chuyển sang làm trưởng phòng Nhà đất Cục quản lý công trình công cộng Hà Nội. Năm 1978 được điều động biệt phái vào Ban cải tạo ngành xây dựng phía Nam, làm công tác cải tạo nhà đất ở TP HCM và các tỉnh. Năm 1987, ông công tác tại Sở nhà đất TP HCM và sau đó nghỉ hưu.



