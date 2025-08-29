HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đợt này, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM có 30 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Ngày 29-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2025. 

Đến dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Võ Văn Minh.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đợt 2-9 năm nay, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM có 30 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Theo bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, đây là điều có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi đảng viên, là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao các đảng viên đã đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng; ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của các đảng viên trong quá trình công tác.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, nhấn mạnh tinh thần Cách mạng tháng Tám vĩ đại và Ngày Quốc khánh 2-9 sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng mỗi người

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đề nghị các đảng viên ưu tú được trao Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Bà cũng đề nghị các đảng viên trẻ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao để cùng với Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố.

Tại buổi lễ, anh Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn các cơ quan đảng TP HCM, đã thay mặt thế hệ trẻ gửi lời tri ân đến các đảng viên lão thành.

"Những đảng viên trẻ, những đoàn viên ưu tú của Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM sẽ tiếp tục thắp lên tinh thần cách mạng, khát vọng cống hiến; là lực lượng tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, thực hiện chuyển đổi số, thiết kế và sử dụng hiệu quả các nền tảng trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị" - anh Bùi Hữu Hồng Hải khẳng định.

