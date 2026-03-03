Chiều 3-3, tại Trung tâm Chính trị phường An Đông, TPHCM, Ủy ban MTTQ các phường Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc Đơn vị bầu cử số 6.

Cử tri các phường An Đông, Chợ Lớn, Chợ Quán tham gia hội nghị

Đơn vị bao gồm các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chia sẻ về chương trình hành động với cử tri

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, thông tin về chương trình hành động đến cử tri

Ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, thông tin về chương trình hành động đến cử tri

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Trên cơ sở đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI.

Cử tri tham dự hội nghị đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong mỏi nếu trúng cử, các ứng cử viên cần tăng cường gắn kết hơn nữa với người dân; thực hiện đúng các cam kết đã đề ra và phát huy thật tốt vai trò đại diện quyền lợi chính đáng người dân trên nghị trường Quốc hội.

Cùng với đó, cử tri đề nghị các đại biểu cần quan tâm công tác nâng cao chất lượng đời sống nhân dân thông qua việc phát huy cơ chế đặc thù của thành phố, các chương trình an sinh, giảm nghèo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở; có giải pháp khả thi trong cải cách thủ tục hành chính, giảm tình trạng kẹt xe, lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo vệ sinh đô thị, an toàn thực phẩm, bảo tồn văn hóa người Hoa.

Cử tri tham khảo chương trình hành động của các ứng cử viên

Ngoài ra, cử tri cũng mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch treo, dự án treo của thành phố; thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, các chung cư cũ trên địa bàn; tận dụng thế mạnh của thành phố nhằm liên kết các vùng miền, các tỉnh, thành lân cận để cùng phát triển. Từ đó, hạn chế người nhập cư, giảm các khó khăn của thành phố…

Đại diện các ứng cử viên, ông Trần Lưu Quang đã chia sẻ về một số giải pháp và định hướng TPHCM đang thực hiện liên quan đến các vấn đề cử tri quan tâm. Theo đó, đối với việc giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, ông Quang cho rằng đây là vấn đề rất khó vì còn liên quan đến cuộc sống mưu sinh của một bộ phận người dân.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nếu muốn vẫn có thể giải quyết được tình trạng này, tuy nhiên, chính quyền địa phương cần có giải pháp phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích và ổn định cuộc sống cho người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Liên quan tình trạng kẹt xe, Bí thư Thành ủy TPHCM thẳng thắn nhìn nhận, đây là bài toán khó nhưng buộc phải giải quyết. Do đó, hiện thành phố đang triển khai các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trong đó định hướng từng bước thay đổi thói quen di chuyển của người dân bằng phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đầu tư mở rộng các phương tiện giao thông công cộng thông qua việc xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, mở rộng mạng lưới và nâng chất lượng dịch vụ xe buýt công cộng; phát triển các tuyến giao thông kết nối vùng. "Nhưng hơn cả là cần sự chung tay của người dân trong việc nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe"- ông Quang nói.

Ông Huỳnh Ngọc Hạnh, cử tri phường Chợ Quán, gửi gắm mong mỏi đến các ứng cử viên

Ông Quang cũng cho hay rất tâm đắc với ý kiến cử tri về tận dụng thế mạnh của thành phố để liên kết các vùng miền, các tỉnh, thành lân cận để cùng phát triển. Từ đó, hạn chế người nhập cư, giảm các khó khăn. Theo ông Quang, hiện giải pháp này đang được thành phố thực hiện và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.

Về đề xuất của cử tri liên quan đến đặc thù địa bàn 3 phường thuộc quận 5 cũ là nơi tập trung đông người Hoa sinh sống cần đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa người Hoa, ông Quang đã ghi nhận và đề nghị lãnh đạo 3 phường nghiên cứu cùng hợp tác hoặc liên kết với các đơn vị khác để thực hiện hướng đến mục tiêu vừa bảo tồn giá trị văn hóa người Hoa vừa phát triển được sản phẩm dịch vụ, du lịch độc đáo cho địa phương.

Ông Huỳnh Ngọc Hạnh, cử tri phường Chợ Quán, cho hay cử tri TPHCM đặt kỳ vọng đặc biệt đối với ông Trần Lưu Quang vì với cương vị là người đứng đầu của Đảng bộ Thành phố, ông không chỉ đại diện cho trí tuệ mà còn là biểu tượng cho tỉnh thần đột phá của TPHCM. Ông Hạnh gửi gắm với trọng trách tại Trung ương và TPHCM, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cơ chế, chính sách đặc thù (tiếp nối Nghị quyết 98 và các giai đoạn tiếp theo) để TPHCM không chỉ là "đầu tàu" mà còn là "trung tâm đổi mới sáng tạo" của cả khu vực. Bên cạnh đó, vị cử tri cũng mong ông Trần Lưu Quang quyết liệt hơn trong việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quan tâm khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, để các dự án hạ tầng lớn của TPHCM được triển khai đúng tiến độ. "Với kinh nghiệm từng kinh qua nhiều vị trí, từ địa phương đến Chính phủ, cử tri kỳ vọng ứng cử viên Trần Lưu Quang sẽ có những tiếng nói trọng tâm tại Quốc hội về chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp và nâng cao chất lượng dịch vụ công y tế, giáo dục cho một siêu đô thị như TPHCM"- ông Hạnh kỳ vọng.







