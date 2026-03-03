Tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ 2 việc lớn thành phố phải làm ngay

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM, đã tiếp xúc cử tri phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận vào sáng 3-3.



Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận vào sáng 3-3. Ảnh: PHAN ANH

Nhiều việc cần làm ngay

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ với cử tri 3 phường về những công việc quan trọng sắp tới của địa phương.

"Thành phố có 2 nhiệm vụ lớn" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói. Thứ nhất là xử lý những tồn tại cũ. Trong đó có 4 điểm nghẽn mà Tổng Bí thư đã chỉ ra về ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm và ma túy; cùng hàng loạt đầu việc khác như chung cư chưa có giấy tờ, khiếu kiện, tranh chấp đất đai… mà thành phố phải có trách nhiệm xử lý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ với cử tri về những công việc quan trọng sắp tới của địa phương. Ảnh: PHAN ANH

Thứ hai là tập trung phát triển thành phố để hướng đến mục tiêu cuối cùng là cuộc sống mỗi người dân tốt đẹp hơn, thành phố đáng sống hơn. Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, tăng năng suất lao động; làm ra nhiều của cải; giữ vững bản sắc văn hóa.

"TPHCM không chỉ phát triển cho mình, mà với tư cách là một cực tăng trưởng có sự đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung, nên nhiệm vụ của thành phố là không dễ dàng" - Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 3-3. Ảnh: PHAN ANH

Nêu những công việc cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết trước hết là phải có quy hoạch phát triển tổng thể TPHCM.

Thành phố đang thuê tư vấn hàng đầu quốc tế để lập quy hoạch. "Tôi đã giao nhiệm vụ cho anh em chuyên môn đến cuối năm nay phải xong đầu việc này. Cuối năm nay, chúng ta sẽ biết khu vực nào phát triển như thế nào, thành phố sẽ làm gì từng năm" - Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri sáng 3-3. Ảnh: PHAN ANH

Chia sẻ cảm xúc khi trở lại Phú Nhuận sau nhiều năm - nay là 3 phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận đây là khu vực "xịn sò". Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, với đặc điểm dân số không quá đông, nhiều cư dân là cán bộ hưu trí, sĩ quan, quân đội; số hộ cận nghèo chỉ khoảng 100 hộ, 3 phường có đủ dư địa và điều kiện để trở thành mô hình điểm của thành phố trên một số lĩnh vực, trong đó có mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, từ đó nhân rộng ra những nơi khác.

Công việc thứ hai là xây dựng thành phố không ma túy. Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận: "Ai có người trong nhà hoặc bà con có người nhiễm ma túy, sẽ thấm, sẽ hiểu được vấn nạn này, hiểu được sự đau khổ do ma túy gây ra".

Đánh giá ma túy là nguồn cơn của rất nhiều loại tội phạm, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết địa phương sẽ có giải pháp tổng hợp, có thể sẽ xây dựng trung tâm cai nghiện lớn để đưa người nghiện vào đây để quản lý và điều trị.

Tuy nhiên, tỉ lệ tái nghiện theo thống kê của thế giới lẫn Việt Nam là rất cao, trên 90%. Do đó, TPHCM sẽ làm nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu như đã hứa với Tổng Bí thư là phấn đấu đến cuối năm 2030 thành phố cơ bản không ma túy.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PHAN ANH

Ông Trần Lưu Quang cho biết TPHCM có chủ trương di dời có lộ trình và từng bước một số cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề và y tế ra vùng ven để giải quyết trước mắt vấn đề kẹt xe và ô nhiễm. "Những cơ sở này sẽ bám vào những tuyến đường sắt đô thị để việc đi lại thuận tiện hơn" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Một chủ trương nữa TPHCM sẽ tập trung thực hiện là sắp xếp lại cơ sở nhà, đất công. Những cơ sở này sẽ ưu tiên sử dụng cho giáo dục, y tế, sau đó là mảng xanh.

Về đầu tư công trình hạ tầng lớn, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết theo quy hoạch tới năm 2035, thành phố sẽ có 27 tuyến đường sắt đô thị. "Thành phố hứa với Tổng Bí thư từ nay đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành 3 tuyến quan trọng. Đó là tuyến Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành để nâng cao hiệu quả sân bay này" - Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đẩy mạnh sửa chữa, xây mới những chung cư cũ, xuống cấp để đảm bảo an toàn cho bà con. Ảnh: PHAN ANH

Thành phố sẽ đầu tư bãi đậu xe ngầm ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 tháng 9, Công viên Lê Văn Tám để không phải đậu xe trên đường, đô thị văn minh hơn. Những bãi đậu xe ngầm này có thể kết hợp với các trung tâm thương mại để thu hút chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung thực hiện những đột phá mà Trung ương đã cho như thành lập trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do… Những việc này thách thức rất lớn nhưng thành phố xác định "vừa đi vừa học".

Giữ đúng cam kết, tăng cường gắn bó với cử tri

Trước đó, sau khi nghe giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang và chương trình hành động của 5 ứng cử viên, cử tri 3 phường đã phát biểu gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng.

Cử tri Phan Thị Phụng, phường Phú Nhuận, nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHAN ANH

Cử tri Phan Thị Phụng, phường Phú Nhuận, bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và đặc biệt ủng hộ chủ trương xây dựng hệ thống đánh số, gắn biển số nhà đồng bộ bằng công nghệ GIS.

Theo bà, dù còn nhiều khó khăn do đặc thù hẻm nhỏ, địa chỉ phức tạp, nhưng nếu quyết tâm thực hiện sẽ góp phần xây dựng TPHCM trật tự, văn minh và đáng sống hơn.



Cử tri Nghiêm Xuân Hoàng, phường Phú Nhuận, phát biểu ý kiến. Ảnh: PHAN ANH

Cử tri Nghiêm Xuân Hoàng, phường Phú Nhuận, đánh giá các chương trình hành động được chuẩn bị nghiêm túc, sát thực tiễn; đồng thời kỳ vọng đại biểu nếu trúng cử sẽ giữ đúng cam kết, tăng cường gắn bó với cử tri, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực để nâng cao đời sống người dân.

Cử tri Nguyễn Đại Lương, phường Cầu Kiệu, phát biểu ý kiến. Ảnh: PHAN ANH

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Đại Lương, phường Cầu Kiệu, nhấn mạnh việc lựa chọn đại biểu chất lượng là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng làm luật và giám sát quyền lực. Ông đặc biệt đề nghị tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng theo hướng minh bạch, có chế tài đủ mạnh để củng cố niềm tin của nhân dân.

Cử tri Bùi Phi Hùng, phường Đức Nhuận, kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù cho TPHCM, tăng phân cấp - phân quyền đi đôi với minh bạch, để thành phố chủ động nguồn lực, giải quyết hiệu quả các vấn đề hạ tầng và dân sinh.

Thay mặt 5 ứng cử viên, Bí thư Thành ủy TPHCM đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri. Các vấn đề cử tri nêu ra cũng được Bí thư Thành ủy TPHCM giải đáp, thông tin làm rõ.