Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ trực tiếp khảo sát khu Mả Lạng, khu chợ Gà Gạo

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM, đã tiếp xúc cử tri phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh vào chiều 5-3.

"Đây là việc tôi đau đáu"

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chia sẻ thông tin liên quan đến khu Mả Lạng, chợ Gà Gạo thuộc quận 1 cũ. "Đây là việc tôi đau đáu" - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết.



Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Khu Mả Lạng rộng khoảng 6,8 ha, giới hạn bởi 4 tuyến đường: Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi và Trần Đình Xu. Khu chợ Gà Gạo nằm giữa 3 tuyến đường Yersin - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị lãnh đạo địa phương thống kê danh sách những hộ dân nằm trong 2 khu vực này gửi cho ông. "Tôi sẽ cùng với mọi người trực tiếp đi khảo sát để tính toán giải pháp" - ông Trần Lưu Quang nói.



Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết trước đây, thành phố đã triển khai dự án tại 2 khu vực này nhưng dở dang do không thu hút được nhà đầu tư. Bài toán ở đây là phải tính toán lại quy hoạch cho hợp lý, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi người dân và hiệu quả đầu tư. Nếu cho xây quá cao trong khi hạ tầng không đáp ứng thì sẽ phát sinh áp lực giao thông. Vì vậy, cần tính toán kỹ, thận trọng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dự hội nghị

Về chung cư cũ, riêng phường Cầu Ông Lãnh có 42 chung cư, phường Bến Thành có 88 chung cư, trong đó có nhiều công trình xuống cấp. Hướng xử lý cũng tương tự phải tính toán làm sao cho đủ sức hút nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm điều kiện sống và hạ tầng.

Cử tri nêu ý kiến, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên

Đối với các dự án treo, quy hoạch treo, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đã và đang nỗ lực xử lý nhưng vẫn còn tồn tại. "Chúng tôi hứa với mọi người sẽ tích cực hơn, quyết liệt hơn, giải quyết từng bước để có kết quả khá hơn" - Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Cử tri dự hội nghị chiều 5-3

Về nhà ở xã hội, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố là đến cuối nhiệm kỳ phải hoàn thành 199.000 căn. Tuy nhiên, việc triển khai còn vướng mắc pháp lý nên cần tháo gỡ để người dân thực sự tiếp cận được, nếu không thì xây xong cũng khó bán. Một hướng khác là phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động.

Cam kết hành động

Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu tại hội nghị

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

VIDEO: Bí thư Thành uỷ TP HCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri phường Bến Thành và Cầu Ông Lãnh

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông xác định rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng hành động xoay quanh 2 chữ "trách nhiệm"

Ứng cử viên Trần Lưu Quang cho biết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông xác định rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng hành động xoay quanh 2 chữ "trách nhiệm" - trách nhiệm với cử tri và trách nhiệm với sự phát triển chung của TPHCM và đất nước.

Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển

Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển cam kết tham mưu để các đạo luật được ban hành có tính khả thi cao hơn, góp phần tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, sức sản xuất; gắn bó cử tri, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội.

Ứng cử viên Trịnh Thị Hiền Trân

Ứng cử viên Trịnh Thị Hiền Trân cho biết sẽ quan tâm bảo vệ và phát huy quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; đồng thời đề xuất các chính sách giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Ứng cử viên Vương Thanh Liễu

Ứng cử viên Vương Thanh Liễu đặc biệt quan tâm và mong muốn đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở tham gia xây dựng chính quyền các cấp tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu quả.

Ứng cử viên Nguyễn Vũ Trung

Ứng cử viên Nguyễn Vũ Trung cho biết nếu trúng cử sẽ tham gia hoàn thiện pháp luật về y tế, phòng chống dịch và nghiên cứu trong y học; kiến nghị tăng đầu tư cho y tế cơ sở; củng cố mạng lưới giám sát dịch bệnh.