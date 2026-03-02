Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Tiến độ Metro số 2 chắc chắn nhanh hơn Metro số 1

Chiều 2-3, tại trụ sở UBND phường Diên Hồng - TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM, đã có tiếp xúc cử tri phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài, trước kỳ bầu cử.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài, trước kỳ bầu cử, chiều 2-3. Ảnh: PHAN ANH

Quan tâm tiến độ Metro số 2

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phùng Thế Vinh, phường Hòa Hưng, phản ánh ngay vấn đề tiến độ tại dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Cử tri Phùng Thế Vinh, phường Hòa Hưng, nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Cử tri Vinh cho rằng tuyến Metro số 2 hiện triển khai chậm, có nơi thi công đào lên, lấp xuống nhiều lần, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân. Ông đề nghị tăng cường giám sát để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đại diện các ứng cử viên trao đổi với cử tri. Ảnh: PHAN ANH

Đại diện các ứng cử viên trả lời cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết tiến độ Metro số 2 chậm là do nhiều lý do nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). "Tôi hứa với mọi người điều đó" - Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 2-3. Ảnh: PHAN ANH

Bởi theo Bí thư Thành ủy TPHCM, so với trước đây, cơ chế đền bù đã thoáng hơn, giá đền bù cũng khá hơn. Lý giải thêm vì sao tuyến Metro số 2 chậm, Bí thư Thành ủy TPHCM nói từ tuyến metro này phải xây dựng bộ tiêu chuẩn cho đường sắt đô thị TPHCM.

Theo ông Trần Lưu Quang, hết nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM phải làm xong 3 tuyến metro. Đó là tuyến Metro số 2; tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến thứ 3 quan trọng nhất: tuyến Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, để sân bay này hoạt động hiệu quả.

Xây nhà cho công nhân, người lao động thuê - nét sáng tạo riêng của TPHCM

Ngoài vấn đề hạ tầng giao thông đô thị, cử tri còn quan tâm đến chung cư cũ, an sinh xã hội. Cử tri Vinh kiến nghị sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu căn hộ chung cư - vấn đề mà người dân chờ đợi đã lâu nhưng giải quyết còn chậm. Ông mong các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, có tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của cư dân.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Cử tri Nguyễn Đức Thành, phường Diên Hồng, cho rằng vấn đề "an cư, lạc nghiệp" tại TPHCM có ý nghĩa then chốt trong việc giữ chân nhân lực và ổn định xã hội.

Do đó, ông đề nghị cần quan tâm tháo gỡ các "nút thắt" về quỹ đất và thủ tục hành chính, để nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá rẻ thực sự đến đúng đối tượng; đồng thời có chính sách phù hợp cho lao động trung niên và lao động phổ thông. Ông Thành cũng kiến nghị tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là an ninh mạng.

Cử tri ba phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PHAN ANH

Ngoài ra, những vấn đề về xây dựng luật, văn hóa, du lịch… cũng được cử tri ý kiến, gửi gắm đến 5 ứng cử viên.

Từng vấn đề đều được Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi lại với cử tri. Về chung cư cũ và chung cư không có giấy tờ, Bí thư Thành ủy TPHCM nói đây là bài toán khó bởi Nhà nước không thể kham nổi toàn bộ, trong khi cơ chế hiện nay vẫn chưa đủ để xử lý dứt điểm.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Đơn cử như chung cư Lý Thường Kiệt hiện cao 5 tầng, nếu cho chủ đầu tư xây lên 10 tầng thì phải tính toán rất kỹ. Xây dựng với mật độ lớn sẽ gây áp lực lên hạ tầng, đặc biệt là giao thông; đường chưa đủ lớn thì không thể cho xây cao. Vì vậy, chỉ tiêu số tầng là yếu tố rất quan trọng, đòi hỏi phải cân nhắc nhiều mặt.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Đề cập đến việc xây nhà cho công nhân, người lao động thuê, Bí thư Thành ủy TPHCM nói đây là cách làm, nét sáng tạo riêng của TPHCM. LĐLĐ TPHCM đứng ra làm đầu mối để nhà đầu tư mạnh dạn tham gia.

Về an ninh trật tự, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận đã tốt hơn trước, tình trạng cướp giật trên đường phố đã giảm. Tuy nhiên, thành phố đang đối mặt với thách thức lớn là an ninh mạng, như tình trạng nói xấu, lừa đảo, sử dụng công nghệ AI để dựng hình, dựng thông tin sai sự thật.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đại diện các ứng cử viên trao đổi với cử tri. Ảnh: PHAN ANH

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây là vấn đề không hề đơn giản, nhưng thành phố rất quyết tâm, đã bố trí khoảng 12.700 tỉ đồng để phát triển khoa học - công nghệ. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn ma túy. Đây là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi sự đóng góp của nhiều lực lượng và các giải pháp đồng bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết địa phương là trung tâm văn hóa - du lịch lớn, đang triển khai nhiều chương trình tích cực để phát triển công nghiệp văn hóa.

Riêng lĩnh vực du lịch, Bí thư Thành ủy TPHCM nói gọn trong 3 tiêu chí "đẹp - độc - đáng", để du khách thấy đáng đi và muốn quay trở lại. Lợi thế hiện nay là TPHCM có thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tạo điều kiện để du khách vừa có thể đi biển, vừa tham quan trung tâm đổi mới sáng tạo tại Bình Dương.

Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM. Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 2-3. Ảnh: PHAN ANH Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Trước cử tri, 5 người ứng cử thể hiện rõ cam kết thường xuyên liên hệ chặt chẽ với dân, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ quyết liệt đeo bám việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.



