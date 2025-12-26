Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát thành phố khoa học - công nghệ tại Bình Dương

Chiều 26-12, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đến khảo sát các đề án phát triển khoa học - công nghệ và vùng đổi mới sáng tạo tại phường Bình Dương.

Cùng tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; lãnh đạo sở, ngành TPHCM; đại diện các doanh nghiệp như Tập đoàn Cao su Việt Nam, FPT, Viettel... và một số trường đại học trên địa bàn.

Lãnh đạo TPHCM đã nghe đại diện Becamex giới thiệu thành phố khoa học - công nghệ do tập đoàn này đề xuất. Nơi đây được xác định là trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp vùng, đóng vai trò hạt nhân nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và ươm tạo đổi mới sáng tạo cho toàn bộ không gian công nghiệp công nghệ cao phía Bắc và Tây Bắc TPHCM.

Không gian này không chỉ phục vụ nhu cầu nghiên cứu và phát triển công nghệ thuần túy mà còn được thiết kế để rút ngắn chu trình từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng đến thương mại hóa. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành các ngành công nghiệp mới, nâng cao năng lực doanh nghiệp hiện hữu và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố khoa học - công nghệ được định hướng theo mô hình tích hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và đô thị đáng sống, xem con người và tri thức là trung tâm của phát triển.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến khảo sát tại Trung tâm Sản xuất thực nghiệm hệ sinh thái Tập đoàn Becamex ở Trường Đại học Quốc tế miền Đông, tham quan Khu Công nghiệp VSIP, sau đó làm việc với Tập đoàn Becamex.

Một số hình ảnh Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM đi khảo sát:



