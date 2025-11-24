HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang kiểm tra công tác xử lý rác thải trên địa bàn TPHCM

PHAN ANH

(NLĐO) - Bí thư Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác TPHCM khảo sát Công ty CP Vietstar và Công ty CP ĐTPT Tâm Sinh Nghĩa về công tác xử lý rác thải

Theo Báo SGGP, chiều 24-11, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn kiểm tra, làm việc về xử lý rác thải trên địa bàn thành phố tại Khu Liên hiệp xử lý rác thải rắn Tây Bắc.

- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác xử lý rác thải. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa tại nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty CP Vietstar tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (xã Thái Mỹ và xã Tân An Hội, TPHCM).

Đoàn khảo sát các hạng mục của dự án chuyển đổi công nghệ của Công ty CP Vietstar gồm các hạng mục dây chuyền phân loại rác đầu vào, hạng mục thi công nhà máy đốt phát điện.

Sau đó, đoàn khảo sát thực địa công trường thi công dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác và làm việc với Công ty CP ĐTPT Tâm Sinh Nghĩa.

Một số hình ảnh buổi khảo sát:

- Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác xử lý rác thải. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

- Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nghe báo cáo công tác xử lý rác thải. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tin liên quan

Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã

(NLĐO) - Tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp phường, xã

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố.

Gian nan xử lý rác thải

Rác thải tràn lan không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân

xử lý rác thải Bí thư Thành ủy TPHCM công tác TPHCM Bí thư Trần Lưu Quang kiểm tra công tác xử lý rác thải
    Thông báo