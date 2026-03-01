Ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6 - TPHCM

Theo Nghị quyết 151/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TPHCM có 13 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 38, số người ứng cử là 64. Trong đó, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Dưới đây là tiểu sử và chương trình hành động của ông Trần Lưu Quang: