Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Có "bản đồ huy động nguồn lực" sẽ biết kênh huy động vốn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Có "bản đồ huy động nguồn lực" sẽ biết kênh huy động vốn

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Từ đề xuất của đại biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng "bản đồ huy động nguồn lực" sẽ giúp trả lời về phương thức huy động vốn

Ngày 10-4, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch cho thời gian tới cũng như cho cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Cần "bản đồ huy động nguồn lực"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đồng chủ trì buổi thảo luận tại Tổ số 2. Ảnh: Quang Phúc

Tại Tổ số 2 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về nhiều nội dung phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp để tăng trưởng 2 con số.

Đại biểu Trương Minh Huy Vũ cho biết trong 5 năm tới, nền kinh tế cần hấp thụ khoảng 8,2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư công. Theo đại biểu, Báo cáo của Chính phủ nêu ra 5 kênh huy động vốn, trong đó đầu tư công và tín dụng ngân hàng là hai kênh truyền thống. "5 kênh huy động vốn hiện nay đều có khó khăn và điểm nghẽn rất lớn".

Từ thực tế đó, đại biểu Vũ cho rằng cần chuyển trọng tâm sang phát triển các kênh huy động vốn mới, đặc biệt là thị trường vốn, bao gồm trái phiếu từ doanh nghiệp, trái phiếu địa phương, trái phiếu công trình, trung tâm tài chính, hợp tác công - tư (PPP).

Trong đề xuất của Chính phủ, đại biểu Vũ thấy đâu đó vẫn thiếu "bản đồ tổng hợp nguồn lực" của tất cả các kênh huy động vốn này, bởi có lúc ta đẩy nhanh được đầu tư công nhưng cũng có lúc không; có lúc kêu gọi được vốn nước ngoài nhanh nhưng có lúc sẽ rất khó… Do đó, đại biểu đề xuất cần có một "bản đồ" để huy động nguồn lực tổng thể cho kế hoạch 5 năm tới (ngoại trừ 8,2 triệu tỉ đồng đầu tư công đã được hoạch định).

Về huy động nguồn lực của địa phương, vị đại biểu là Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đề xuất cân nhắc, xem xét để TPHCM phát hành trái phiếu quốc tế, đưa vào các nghị quyết hoặc các luật, các nghị quyết đặc thù về tài chính.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Cần "bản đồ huy động nguồn lực"

Đại biểu Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: Quang Phúc

Theo đại biểu Vũ, sẽ không phát hành trái phiếu tràn lan, nhưng có thể lấy một số công trình trọng điểm, nhất là các công trình liên quan tới metro ở TPHCM để thử nghiệm, thí điểm phát hành trái phiếu quốc tế (trái phiếu công trình) mà không ảnh hưởng tới trần nợ công và để TP trực tiếp thương thảo, đàm phán với các nhà đầu tư quốc tế.

"Bản đồ huy động nguồn lực" sẽ trả lời được câu hỏi: Nên huy động vốn bằng cách nào

Trao đổi thêm về đề xuất của đại biểu Trương Minh Huy Vũ tại phiên thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội  TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá ý kiến của đại biểu Vũ về đề xuất xây dựng bản đồ huy động nguồn lực rất hay, với nhiều điểm mới.

Bí thư Trần Lưu Quang đã nêu thực tế khó khăn về nguồn vốn đầu tư công hiện nay ở TPHCM.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, "chúng ta còn một cái thứ hai nhiều tiền lắm, đó là các hình thức PPP - chủ yếu là loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao)". Người đứng đầu Thành ủy TPHCM dẫn chứng nhiều dự án lớn tại thành phố đang triển khai theo hình thức này và cho biết: "Một ưu điểm, nhờ có Nghị quyết số 260/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, chúng ta giải quyết thủ tục nhanh gấp 4 lần so với một dự án đầu tư công bình thường".

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng khái niệm "bản đồ huy động nguồn lực" giúp trả lời câu hỏi: nên huy động vốn bằng cách nào, phát hành trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp hay tập trung đầu tư PPP theo hình thức BT? "Trong khuôn khổ chiến lược quốc gia, đây cũng có thể là một mô hình, một cách ứng dụng. Nhưng đối với TPHCM hiện nay, hoạch định cách chúng ta lấy tiền từ đâu để làm là một câu chuyện rất tốt" - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói.

Ngoài ra, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, một lợi ích khác của "bản đồ huy động nguồn lực", là khi đã xác định được kênh huy động vốn, chúng ta sẽ tiên lượng được "sẽ làm như thế nào về mặt thủ tục". Đồng thời, sẽ phát hành trái phiếu địa phương ra quốc tế. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết sẽ đề xuất đưa nội dung cho TPHCM phát hành trái phiếu địa phương ra thị trường quốc tế vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Tin liên quan

Thủ tướng đánh cồng chính thức ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

(NLĐO) – Lễ ra mắt đánh dấu thời điểm Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM chính thức đi vào vận hành.

Thông tin mới nhất về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

(NLĐO)- Cơ quan điều hành VIFC-HCMC đang trong giai đoạn hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để có thể chính thức triển khai các hoạt động

Bí thư Thành ủy TPHCM Trương Minh Huy Vũ Quốc hội khóa XVI Bản đồ huy động nguồn lực Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo