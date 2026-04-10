Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Có "bản đồ huy động nguồn lực" sẽ biết kênh huy động vốn

Ngày 10-4, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch cho thời gian tới cũng như cho cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đồng chủ trì buổi thảo luận tại Tổ số 2.

Tại Tổ số 2 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về nhiều nội dung phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp để tăng trưởng 2 con số.

Đại biểu Trương Minh Huy Vũ cho biết trong 5 năm tới, nền kinh tế cần hấp thụ khoảng 8,2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư công. Theo đại biểu, Báo cáo của Chính phủ nêu ra 5 kênh huy động vốn, trong đó đầu tư công và tín dụng ngân hàng là hai kênh truyền thống. "5 kênh huy động vốn hiện nay đều có khó khăn và điểm nghẽn rất lớn".

Từ thực tế đó, đại biểu Vũ cho rằng cần chuyển trọng tâm sang phát triển các kênh huy động vốn mới, đặc biệt là thị trường vốn, bao gồm trái phiếu từ doanh nghiệp, trái phiếu địa phương, trái phiếu công trình, trung tâm tài chính, hợp tác công - tư (PPP).

Trong đề xuất của Chính phủ, đại biểu Vũ thấy đâu đó vẫn thiếu "bản đồ tổng hợp nguồn lực" của tất cả các kênh huy động vốn này, bởi có lúc ta đẩy nhanh được đầu tư công nhưng cũng có lúc không; có lúc kêu gọi được vốn nước ngoài nhanh nhưng có lúc sẽ rất khó… Do đó, đại biểu đề xuất cần có một "bản đồ" để huy động nguồn lực tổng thể cho kế hoạch 5 năm tới (ngoại trừ 8,2 triệu tỉ đồng đầu tư công đã được hoạch định).

Về huy động nguồn lực của địa phương, vị đại biểu là Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đề xuất cân nhắc, xem xét để TPHCM phát hành trái phiếu quốc tế, đưa vào các nghị quyết hoặc các luật, các nghị quyết đặc thù về tài chính.

Theo đại biểu Vũ, sẽ không phát hành trái phiếu tràn lan, nhưng có thể lấy một số công trình trọng điểm, nhất là các công trình liên quan tới metro ở TPHCM để thử nghiệm, thí điểm phát hành trái phiếu quốc tế (trái phiếu công trình) mà không ảnh hưởng tới trần nợ công và để TP trực tiếp thương thảo, đàm phán với các nhà đầu tư quốc tế.

"Bản đồ huy động nguồn lực" sẽ trả lời được câu hỏi: Nên huy động vốn bằng cách nào

Trao đổi thêm về đề xuất của đại biểu Trương Minh Huy Vũ tại phiên thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá ý kiến của đại biểu Vũ về đề xuất xây dựng bản đồ huy động nguồn lực rất hay, với nhiều điểm mới.

Bí thư Trần Lưu Quang đã nêu thực tế khó khăn về nguồn vốn đầu tư công hiện nay ở TPHCM.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, "chúng ta còn một cái thứ hai nhiều tiền lắm, đó là các hình thức PPP - chủ yếu là loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao)". Người đứng đầu Thành ủy TPHCM dẫn chứng nhiều dự án lớn tại thành phố đang triển khai theo hình thức này và cho biết: "Một ưu điểm, nhờ có Nghị quyết số 260/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, chúng ta giải quyết thủ tục nhanh gấp 4 lần so với một dự án đầu tư công bình thường".

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng khái niệm "bản đồ huy động nguồn lực" giúp trả lời câu hỏi: nên huy động vốn bằng cách nào, phát hành trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp hay tập trung đầu tư PPP theo hình thức BT? "Trong khuôn khổ chiến lược quốc gia, đây cũng có thể là một mô hình, một cách ứng dụng. Nhưng đối với TPHCM hiện nay, hoạch định cách chúng ta lấy tiền từ đâu để làm là một câu chuyện rất tốt" - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói.

Ngoài ra, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, một lợi ích khác của "bản đồ huy động nguồn lực", là khi đã xác định được kênh huy động vốn, chúng ta sẽ tiên lượng được "sẽ làm như thế nào về mặt thủ tục". Đồng thời, sẽ phát hành trái phiếu địa phương ra quốc tế. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết sẽ đề xuất đưa nội dung cho TPHCM phát hành trái phiếu địa phương ra thị trường quốc tế vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.