Thông tin mới nhất về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Sáng 10-3, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM: Cú hích nào cho thị trường tài sản số Việt Nam?".

Tại chương trình, ThS Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TPHCM (Viện Nghiên cứu phát triển) kiêm Phó Ban Truyền thông và Hợp tác quốc tế Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC- HCMC) đã có thông tin mới nhất về trung tâm.

Theo bà Trúc Vân, cơ quan điều hành của trung tâm đang trong giai đoạn hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để có thể chính thức triển khai các hoạt động.

Trong đó, để ban hành các cơ chế, chính sách liên quan việc thí điểm vận hành các sàn giao dịch tài sản mã hóa, trước hết cần hoàn thiện và được phê duyệt quy chế hoạt động của cơ quan điều hành.

Trong thời gian chờ quy chế này được phê duyệt, Ban Chủ tịch cùng các ban chuyên môn đã chủ động triển khai nhiều bước chuẩn bị nhằm sẵn sàng cho việc phát triển thị trường tài sản mã hóa (một loại tài sản số).

Một trong những nội dung được ưu tiên là xây dựng hạ tầng công nghệ. Theo đó, VIFC- HCMC đã định hướng phát triển các nền tảng công nghệ cốt lõi như hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ giám sát thị trường, hệ thống đăng ký và quản lý thành viên, hạ tầng quản lý tài sản mã hóa dựa trên công nghệ blockchain, cùng các nền tảng công nghệ khác phục vụ vận hành thị trường.

Cơ quan điều hành đang làm việc với nhiều nhà đầu tư và đối tác công nghệ để tìm kiếm các đơn vị phù hợp tham gia phát triển hạ tầng phục vụ thị trường tài sản mã hóa, cũng như các nền tảng công nghệ dùng chung cho toàn bộ hệ sinh thái của trung tâm tài chính.

ThS Nguyễn Trúc Vân Ảnh: Quang Liêm

Bà Trúc Vân cho biết việc tham gia VIFC-HCMC từ sớm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước.

Các doanh nghiệp có cơ hội tham gia quá trình quản trị, đóng góp ý kiến và tham mưu chính sách cho VIFC- HCMC; được sử dụng hạ tầng chung của trung tâm, đồng thời được hỗ trợ truyền thông, quảng bá hình ảnh và thương hiệu.

Bên cạnh đó, các thành viên còn có thể hưởng các ưu đãi về thuế và tài chính theo các cơ chế, chính sách đặc thù.

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia VIFC- HCMC còn có cơ hội kết nối với các đối tác quốc tế, xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình đào tạo và thử nghiệm các mô hình mới trong khuôn khổ cơ chế sandbox đối với các lĩnh vực như tài sản số, blockchain và đổi mới sáng tạo.

"Một lợi thế quan trọng khác là khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí thấp hơn thông qua hệ sinh thái của VIFC- HCMC" - bà Trúc Vân nhấn mạnh.

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) - nhà đầu tư chiến lược và thành viên sáng lập VIFC-HCMC, cho hay một trong những mục tiêu lớn của trung tâm là thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ cho quá trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng trong 5 năm tới, hướng đến tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, đầu tư hạ tầng và các hoạt động đầu tư công được xem là trụ cột quan trọng dẫn dắt tăng trưởng và sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ nâng tầm hệ sinh thái tài chính này lên chuẩn mực quốc tế, tạo ra sự phát triển toàn diện và mang lại tác động lan tỏa đến nền kinh tế thực.

Ông Võ Hoàng Hải Ảnh: Quang Liêm

Ở góc độ một định chế tài chính, Nam A Bank tham gia VIFC- HCMC như một thành viên trong hệ sinh thái chung. Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là câu chuyện của riêng ngân hàng mà là sự kết hợp của cả một hệ sinh thái, bao gồm thể chế pháp lý, dịch vụ pháp lý, logistics, hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, dữ liệu và công nghệ.

Nam A Bank mong muốn đóng góp vào hệ sinh thái đó với vai trò là cầu nối đưa nguồn vốn, tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực quốc tế vào Việt Nam và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đang định hướng phát triển dựa trên hai trụ cột là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Nam A Bank kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng để hỗ trợ hiện thực hóa hai trụ cột này, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nền kinh tế thực trong nước.