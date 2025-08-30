HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, từ ngày 31-8 đến ngày 2-9 năm 2025.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Việt Nam- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9-2024. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2-12-1960. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả. Việt Nam luôn dành cho Cuba tình đoàn kết, hợp tác anh em, chân thành gắn bó, coi việc đoàn kết, giúp đỡ Cuba là nghĩa vụ xuất phát từ lương tâm, "nhiệm vụ xuất phát từ trái tim" và tình cảm quốc tế trong sáng mang tính truyền thống của dân tộc.

Lãnh đạo hai nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước là "điển hình giữa hai nước xã hội chủ nghĩa", "quan hệ Đảng là hòn đá tảng", "biểu tượng của thời đại".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh mặc dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay.

Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9-2024 được coi là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn mới của quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt gần 200 triệu USD. Một số doanh nghiệp ta đang thúc đẩy các dự án đầu tư về xây dựng hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghiệp, vật liệu xây dựng, sản xuất bột giặt và tã lót tại Đặc khu phát triển Mariel, San Miguel, Santa Cruz. Nhiều doanh nghiệp của ta cũng ngày càng quan tâm hơn vào thị trường Cuba trong các lĩnh vực như điện mặt trời, khách sạn, sản xuất dược phẩm, công nghiệp sinh học, vắc-xin….

Những hành động thiết thực hỗ trợ Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua nhiều dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản… được người dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Vụ thu hoạch đầu tiên năm 2025 của dự án Việt Nam hợp tác phát triển lúa gạo tại Cuba đã đạt năng suất ấn tượng 7,2 tấn/ha, gấp 4,5 lần mức trung bình của địa phương.

Hai nước cũng đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện "Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật cho Cuba", là dự án viện trợ kỹ thuật về thể chế đầu tiên của Việt Nam dành cho nước ngoài, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về lập pháp và tư pháp giữa Việt Nam - Cuba.

Gần đây nhất, Việt Nam đã phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua những khó khăn hiện nay và chúng ta vô cùng tự hào và xúc động khi chứng kiến tình cảm, sự ủng hộ lớn lao của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba.

Hai bên duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Tin liên quan

Đã có gần 600.000 lượt với hơn 125 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba anh em

Đã có gần 600.000 lượt với hơn 125 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba anh em

(NLĐO) - Hơn 2 ngày phát động Chương trình "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba", đã có gần 600.000 lượt với số tiền hơn 125 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba anh em

65 tỉ đồng ủng hộ Cuba chỉ sau 30 giờ phát động

(NLĐO) - Chỉ sau 30 giờ phát động, Chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã nhận được 65 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Cuba kỷ niệm Cuộc tấn công trại lính Moncada

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới lãnh đạo Cuba.

Tổng Bí thư Việt Nam - Cuba
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo