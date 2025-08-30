Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, từ ngày 31-8 đến ngày 2-9 năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9-2024. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2-12-1960. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả. Việt Nam luôn dành cho Cuba tình đoàn kết, hợp tác anh em, chân thành gắn bó, coi việc đoàn kết, giúp đỡ Cuba là nghĩa vụ xuất phát từ lương tâm, "nhiệm vụ xuất phát từ trái tim" và tình cảm quốc tế trong sáng mang tính truyền thống của dân tộc.

Lãnh đạo hai nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước là "điển hình giữa hai nước xã hội chủ nghĩa", "quan hệ Đảng là hòn đá tảng", "biểu tượng của thời đại".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh mặc dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay.

Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9-2024 được coi là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn mới của quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt gần 200 triệu USD. Một số doanh nghiệp ta đang thúc đẩy các dự án đầu tư về xây dựng hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghiệp, vật liệu xây dựng, sản xuất bột giặt và tã lót tại Đặc khu phát triển Mariel, San Miguel, Santa Cruz. Nhiều doanh nghiệp của ta cũng ngày càng quan tâm hơn vào thị trường Cuba trong các lĩnh vực như điện mặt trời, khách sạn, sản xuất dược phẩm, công nghiệp sinh học, vắc-xin….

Những hành động thiết thực hỗ trợ Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua nhiều dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản… được người dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Vụ thu hoạch đầu tiên năm 2025 của dự án Việt Nam hợp tác phát triển lúa gạo tại Cuba đã đạt năng suất ấn tượng 7,2 tấn/ha, gấp 4,5 lần mức trung bình của địa phương.

Hai nước cũng đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện "Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật cho Cuba", là dự án viện trợ kỹ thuật về thể chế đầu tiên của Việt Nam dành cho nước ngoài, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về lập pháp và tư pháp giữa Việt Nam - Cuba.

Gần đây nhất, Việt Nam đã phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua những khó khăn hiện nay và chúng ta vô cùng tự hào và xúc động khi chứng kiến tình cảm, sự ủng hộ lớn lao của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba.

Hai bên duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.