Thời sự Chính trị

1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đến 12 giờ 16-8, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" nhận gần 250 tỉ đồng ủng hộ từ 1,15 triệu lượt người

Theo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đến 12 giờ trưa nay 16-8, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã ghi nhận con số ủng hộ lên tới gần 250 tỉ đồng từ sự ủng hộ của 1,15 triệu lượt người, vượt xa số tiền kỳ vọng ban đầu.

1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba- Ảnh 1.

Tính đến trưa 16-8, nhân dân Việt Nam đã ủng hộ nhân dân Cuba gần 250 tỉ đồng. Ảnh: Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Trước đó, sáng 13-8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

Chiều 15-8, trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Điều hành công việc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, khẳng định: "Đất nước và nhân dân Cuba có một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam". Ông Nguyễn Hải Anh bày tỏ thực sự rất xúc động và biết ơn sự tham gia rất nhiệt tình của hàng triệu người dân Việt Nam, thể hiện một tình cảm yêu mến đặc biệt đối với nhân dân và đất nước Cuba anh em.

Sự ủng hộ của hàng trăm ngàn tổ chức, cá nhân thể hiện tình cảm vô cùng thắm thiết, một sự trân trọng đặc biệt mà mỗi người Việt Nam chúng ta đều mong muốn dành cho đất nước và nhân dân Cuba. Điều đó khẳng định Cuba có một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Đồng thời khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết các dân tộc, sức mạnh của người dân Việt Nam, của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước; sức mạnh của tập thể và sức mạnh của tinh thần nhân ái, đoàn kết, nghĩa tình "uống nước nhớ nguồn".

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cảnh báo hiện tượng lừa đảo để trục lợi

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết mới đây đã xuất hiện trang Facebook giả mạo, lợi dụng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba để cắt ghép hình ảnh, biến tướng thành hoạt động lừa đảo trục lợi.

1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba- Ảnh 2.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cảnh báo hiện tượng trang Facebook giả mạo nhằm trục lợi

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không phối hợp tổ chức Giải đi bộ/chạy bộ vận động quyên góp cho nhân dân Cuba như Trang Facebook này đăng tải thông tin (hình ảnh và link đính kèm ở phần bình luận).

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khuyến cáo: Mọi thông tin hoạt động và số tài khoản ủng hộ của Chương trình được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố công bố trên fanpage và website của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các kênh báo chí chính thống: https://redcross.org.vn; https://www.facebook.com/redcross.org.vn

Người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản, đường link hoặc số điện thoại không được công bố chính thức.

Khi gặp các trang thông tin có dấu hiệu lừa đảo, cần xác minh thông tin trên các kênh chính thống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; thông báo cho cơ quan chức năng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ:

Ngân hàng Quân đội (MB) – Số TK: 2022

Chủ tài khoản: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM

Nội dung: CUBA

