Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thăm đảo Hòn Khoai

Ngày 14-5, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại đảo Hòn Khoai.

Đảo Hòn Khoai là nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh. Phía Nam đảo có đường hàng hải quốc tế đi qua nên tàu thuyền các nước trong khu vực và quốc tế thường xuyên qua lại để vận chuyển hàng hóa…

Thông tin đến đoàn công tác, đại diện Đồn Biên phòng Hòn Khoai cho hay tình hình chủ quyền an ninh biên giới vùng biển và tình hình an ninh chính trị trên đảo cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các đơn vị trên đảo hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết thời gian tới, Trung ương sẽ quan tâm đầu tư, xây dựng dự án Cảng nước sâu Hòn Khoai, kết hợp với đường giao thông nối từ Mũi Cà Mau ra Cảng Hòn Khoai. Qua đây, sẽ tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển nhanh và giao thương với các nước trên thế giới.

"Các lực lượng vũ trang và mỗi cán bộ chiến sĩ cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm chính trị cao… và hành động quyết liệt hơn nữa để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc" – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau lưu ý.

Dưới đây là hình ảnh về những hoạt động của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và đoàn công tác tại đảo Hòn Khoai:

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng thành viên trong đoàn công tác tặng quà cho các đơn vị trên đảo Hòn Khoai

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thắp hương tại Bia tưởng niệm 10 anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai

Đoàn công tác khảo sát hiện trạng xây dựng công trình trên đảo Hòn Khoai