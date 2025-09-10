HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói gì về đề xuất giữ lại Khách sạn Hải Âu?

Đức Anh

(NLĐO) - Những ngày qua, dư luận tỉnh Gia Lai xôn xao trước thông tin về “số phận” của Khách sạn Hải Âu, nằm ở vị trí đắc địa ven phố biển Quy Nhơn.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 10-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói gì về đề xuất giữ lại Khách sạn Hải Âu?- Ảnh 1.

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Hồ Quốc Dũng xác nhận năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (cũ) từng có chủ trương di dời 3 khách sạn lớn dọc đường An Dương Vương, thuộc phường Quy Nhơn Nam, gồm: Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến để lấy đất làm công viên, không gian công cộng. Cùng thời điểm, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với Khách sạn Hải Âu, yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ trước tháng 8-2024 để bàn giao mặt bằng.

"Tuy nhiên, đó là trong bối cảnh kinh tế còn ổn định. Hiện nay tình hình đã thay đổi, cả nước đối diện nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải co cụm, dòng vốn đầu tư du lịch – dịch vụ sụt giảm. Trong điều kiện ấy, việc buộc một khách sạn đang hoạt động hiệu quả tháo dỡ sớm là đi ngược tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp mà Đảng và Nhà nước luôn nhấn mạnh" - ông Dũng nói.

Do vậy, quan điểm hiện nay của ông Hồ Quốc Dũng là cho phép Khách sạn Hải Âu tiếp tục sử dụng đất đến năm 2052, tương tự Khách sạn Hoàng Yến, vì những lý do sau:

Thứ nhất: Khách sạn Hải Âu là công trình cấp 2, mới hoạt động chưa đầy 20 năm, trong khi niên hạn sử dụng lên đến 50-100 năm. Hiện cơ sở vật chất còn kiên cố, khang trang; nếu tháo dỡ ngay chẳng khác nào phá bỏ một tài sản còn giá trị, gây lãng phí lớn cho xã hội.

Thứ hai, khách sạn hiện giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động, tạo nguồn thu ngân sách và góp phần giữ thương hiệu du lịch Quy Nhơn. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang gồng mình vượt khó, việc buộc tháo dỡ chỉ khiến khó khăn chồng chất.

Thứ ba, bên cạnh Hải Âu còn có Khách sạn Hoàng Yến được phép tồn tại đến năm 2052; nếu chỉ buộc một bên di dời còn bên kia tiếp tục hoạt động thì rõ ràng thiếu công bằng, thiếu nhất quán trong chính sách.

Thứ tư, tinh thần "chống lãng phí" đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Trong trường hợp này, giữ lại Hải Âu chính là cách chống lãng phí hiệu quả nhất thay vì để đất trống, địa phương tiếp tục có nguồn thu, doanh nghiệp khai thác và xã hội hưởng lợi.

Cuối cùng, tỉnh hiện không có kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp di dời. Do vậy, cho phép Hải Âu tồn tại đến hết thời hạn thuê đất là phương án thực tế nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói gì về đề xuất giữ lại Khách sạn Hải Âu?- Ảnh 3.

Khách sạn Hải Âu có vị trí đắc địa bên phố biển Quy Nhơn

Chung quan điểm với Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – cũng bày tỏ sự ủng hộ phương án cho Khách sạn Hải Âu tồn tại đến năm 2052.

Theo ông Tuấn, Hải Âu là một trong những công trình mang tính biểu tượng của du lịch Quy Nhơn. Cơ sở vật chất còn khang trang, kiên cố, được đông đảo du khách lựa chọn khi đến thành phố biển. "Nếu tháo dỡ công trình này chỉ vì lý do cảnh quan thì chưa thuyết phục, nhất là khi Khách sạn Hoàng Yến bên cạnh vẫn hoạt động đến năm 2052. Điều này sẽ gây lãng phí nguồn lực xã hội", ông Tuấn nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, mới đây Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Gia Lai đã đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý kiến nghị của Công ty CP Xây dựng 47 về hoạt động của Khách sạn Hải Âu.

Theo đó, Sở NN-MT Gia Lai cho rằng khu đất Khách sạn Hải Âu đã được UBND tỉnh Bình Định (cũ) thu hồi do hết thời hạn thuê. Theo quy định, doanh nghiệp phải tháo dỡ, di dời tài sản để trả lại đất cho Nhà nước và không được bồi thường.

Tuy nhiên, theo tinh thần "chống lãng phí", tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Sở NN-MT đề xuất UBND tỉnh xem xét 2 phương án xử lý:

Phương án 1 là yêu cầu Công ty CP Xây dựng 47 chấp hành quyết định thu hồi đất, tháo dỡ toàn bộ Khách sạn Hải Âu. Phương án 2 là cho phép Khách sạn Hải Âu tiếp tục sử dụng đất đến năm 2052, bằng với Khách sạn Hoàng Yến để tránh lãng phí.


Tin liên quan

Đề xuất phương án xử lý khách sạn Hải Âu nằm ở vị trí đắc địa ven biển Quy Nhơn

Đề xuất phương án xử lý khách sạn Hải Âu nằm ở vị trí đắc địa ven biển Quy Nhơn

(NLĐO) – Khách sạn Hải Âu nằm ở vị trí đắc địa ven biển Quy Nhơn, đã hết hạn thuê đất nhưng lại được đề nghị cho phép hoạt động đến năm 2052 để tránh lãng phí.

