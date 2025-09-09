Ngày 9-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất 2 phương án xử lý đối với công trình Khách sạn Hải Âu, đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam.

Hai khách sạn Hải Âu và Hoàng Yến nằm ở vị trí đắc địa ven biển Quy Nhơn

Theo đó, khách sạn Hải Âu được Công ty CP Xây dựng 47 xây dựng năm 2005 trên diện tích hơn 5.300 m², cao 11 tầng với 170 phòng, đạt tiêu chuẩn 4 sao. Công trình này đã hết hạn thuê đất từ năm 2019.

Theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Định vào năm 2021, trước tháng 8-2024 chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ khách sạn, bàn giao đất cho Nhà nước để triển khai quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn, trả lại tầm nhìn thông thoáng và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng ven biển.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai mới đây, Sở NN-MT cho rằng việc tháo dỡ khách sạn Hải Âu ở thời điểm hiện nay sẽ gây lãng phí lớn. Công trình mới đưa vào sử dụng hơn 15 năm, cơ sở vật chất vẫn còn khang trang, hoạt động ổn định, đóng góp tích cực cho hạ tầng du lịch và kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, Sở NN-MT kiến nghị lựa chọn phương án 2 là cho phép khách sạn Hải Âu tiếp tục tồn tại đến năm 2052, trùng với thời hạn thuê đất của khách sạn Hoàng Yến liền kề.

Theo Sở NN-MT, phương án này vừa tránh lãng phí nguồn lực xã hội, vừa hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đồng thời Nhà nước vẫn thu được nghĩa vụ tài chính. Đây cũng là giải pháp phù hợp với chủ trương chống lãng phí và khuyến khích kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, phương án này lại chưa thống nhất với Quy hoạch chung TP Quy Nhơn (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015 và Quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn năm 2016, trong đó khu đất khách sạn Hải Âu đã được xác định là đất công cộng.

Công trình khách sạn Hải Âu đã hết hạn thuê đất từ năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết quan điểm của tỉnh là các khách sạn ven biển như Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến đều nằm trong lộ trình di dời theo quy hoạch. Tuy nhiên, việc di dời sẽ được thực hiện có lộ trình để tránh gây xáo trộn và lãng phí.

"Khách sạn Hải Âu là công trình cấp 2, mới hoạt động khoảng 15 năm, nếu tháo dỡ ngay sẽ rất lãng phí. Quan điểm của tỉnh là nếu một trong hai khách sạn Hải Âu và Hoàng Yến đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục thì nên để cả hai tồn tại đến hết thời hạn thuê đất, sau đó sẽ di dời đồng loạt, không gia hạn thêm" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Hiện, đề xuất của Sở NN-MT vẫn đang được UBND tỉnh Gia Lai xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.