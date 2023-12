Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và thảo luận Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (giữa) cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng – cho biết với sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có xu hướng phục hồi, cơ bản đạt mục tiêu và nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Theo đó, năm 2023, có 7 chỉ tiêu vượt và 11 chỉ tiêu đạt 100% nghị quyết; dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2023 đạt cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của cả nước và đứng thứ 7 khu vực ĐBSCL.

Năm 2023, tổng sản phẩm nội tỉnh (giá hiện hành) ước đạt 72.093 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,77% (chỉ tiêu nghị quyết là từ 7,5 - 8%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,39%; khu vực dịch vụ tăng 8,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,47%.

GRDP bình quân đầu người đạt 60,10 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ cấu khu vực I-II-III-thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng là 41,57% - 15,45% - 39,82% - 3,15% (chỉ tiêu nghị quyết là 41,42% - 16,84% - 38,56% - 3,18%).

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung thực hiện. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, các công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước Cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chú trọng.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên.

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số…; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững; xử lý kịp thời, hiệu quả những tình huống phát sinh, không để kéo dài, lan rộng, tạo thành "điểm nóng", phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông có sự chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm 2022. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; tổ chức, bộ máy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, quyết tâm trong công tác được nâng lên. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 vẫn còn một số khó khăn nhất định.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu các ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ngành và địa phương tập trung, nghiên cứu kỹ, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả đạt được trong năm 2023, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân cần khắc phục; trên cơ sở đó, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể cần triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2024.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tăng tốc để phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong rằng mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác, năng động, sáng tạo, quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển bền vững trong thời gian tới" – ông Lâm Văn Mẫn đề nghị.