Bị tuyên án tử hình vắng mặt, cựu thủ tướng Bangladesh lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bị tuyên án tử hình vắng mặt, cựu thủ tướng Bangladesh lên tiếng

Hải Hưng

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị tuyên án tử hình vắng mặt với cáo buộc “chống lại nhân loại” liên quan đến việc trấn áp biểu tình sinh viên.

Án phạt được đưa ra bởi Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh ngày 17-11.

Tòa án tại thủ đô Dhaka kết luận nữ cựu Thủ tướng Hasina "phạm tội ác chống lại nhân loại" và tuyên án tử hình vắng mặt. 

Bản án xoay quanh chiến dịch trấn áp biểu tình sinh viên lan rộng thành bạo loạn trên toàn quốc, diễn ra năm 2024.

Tuyên bố đanh thép của cựu Thủ tướng Bangladesh khi bị tuyên tử hình vắng mặt - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đã bị tuyên án tử hình vắng mặt. Ảnh: Christophe Ena/AP

Hội đồng thẩm phán xác định bà Hasina đã ra lệnh sử dụng máy bay không người lái, trực thăng và vũ khí sát thương nhằm vào người biểu tình chống chính phủ, đồng thời không hành động để ngăn chặn các vụ vi phạm nhân quyền.

Thẩm phán Golam Mortuza Mozumder cho biết cựu nữ thủ tướng "đã chỉ đạo sử dụng vũ lực chết người chống lại dân thường".

Làn sóng biểu tình hỗn loạn khiến bà Hasina phải rời Bangladesh tháng 8 năm ngoái và đang sống lưu vong tại Ấn Độ, theo báo Anh Guardian.

Tuyên bố đanh thép của cựu Thủ tướng Bangladesh khi bị tuyên tử hình vắng mặt - Ảnh 2.

Binh sĩ Bangladesh đứng gác bên ngoài Tòa án Tối cao ở thủ đô Dhaka. Ảnh: Rajib Dhar/AP

Cùng bị kết án tử hình với bà Hasina còn có cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Asaduzzaman Khan.

Guardian mô tả trong phòng xét xử, thân nhân các nạn nhân không kìm được nước mắt khi nghe tuyên án.

Trước đó, cựu Tổng cảnh sát quốc gia Chowdhury Abdullah al-Mamun đã nhận tội và trở thành nhân chứng chống lại bà Hasina, qua đó nhận mức án khoan hồng. 

Những ngày trước phán quyết, lực lượng cảnh sát, quân đội và bán quân sự siết chặt an ninh quanh khu vực tòa án.

Biểu tình ở Bangladesh bùng phát từ tháng 7-2024, nhanh chóng leo thang thành bạo loạn. Người biểu tình kêu gọi nữ Thủ tướng Hasina từ chức, dù trước đó bà mới tái đắc cử nhiệm kỳ 5.

Các công tố nhấn mạnh bà Hasina giữ vai trò "kẻ chủ mưu, chỉ huy và chỉ huy cấp cao" của các vụ thảm sát hồi tháng 7 và tháng 8 năm ngoái.

Văn phòng Nhân quyền Liên hiệp quốc ước tính có tới 1.400 người đã thiệt mạng trong khủng hoảng, đây là vụ bạo lực chính trị tồi tệ nhất kể từ khi Bangladesh giành độc lập năm 1971.

Truy tố cựu Thủ tướng Hasina là một trong những cam kết trọng tâm của chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông Mohammad Yunus, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình.

Ông Yunus được các thủ lĩnh phong trào biểu tình chọn làm lãnh đạo quốc gia năm ngoái. Chính phủ lâm thời đã bổ nhiệm ông Mohammad Tajul Islam làm trưởng công tố để xây dựng hồ sơ xét xử bà Hasina.

Phản ứng sau khi bị tuyên án tử hình vắng mặt, cựu Thủ tướng Hasina bác bỏ mọi cáo buộc và nói phiên tòa giống như "một trò hề mang động cơ chính trị". Bà cho rằng không được trao cơ hội "công bằng" để tự bào chữa và khẳng định mình chỉ hành động nhằm "lập lại trật tự".

Bangladesh dự kiến tổ chức tổng tuyển cử đầu tiên từ khi bà Hasina bị lật đổ vào tháng 2-2026.

Đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina bị cấm tham gia, trong khi phần lớn lãnh đạo của tổ chức đang bị giam giữ hoặc phải lẩn trốn ở nước ngoài. Dù vậy, đảng này tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Trong khi đó, con trai nữ cựu thủ tướng 78 tuổi là ông Sajeeb Wazed nói rằng mẹ ông vẫn "an toàn" ở New Delhi – Ấn Độ.

Tuy nhiên, sau phán quyết của toà, "bà ấy buồn bã, tức giận và phẫn nộ" và gia đình bà quyết tâm "chiến đấu bằng mọi cách có thể".

Tuyên bố đanh thép của cựu Thủ tướng Bangladesh khi bị tuyên tử hình vắng mặt - Ảnh 3.

Cuộc biểu tình của sinh viên ở Dhaka vào ngày 4-8-2024 Ảnh: Monirul Alam/EPA

Tin liên quan

Biển người xông vào dinh thự, Thủ tướng Bangladesh "tháo chạy"

Biển người xông vào dinh thự, Thủ tướng Bangladesh "tháo chạy"

(NLĐO) - Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina được cho là đã từ chức và rời khỏi đất nước trước làn sóng biểu tình phẫn nộ.

Bangladesh "cực kỳ biến động", lực lượng an ninh được nổ súng ngay tại chỗ

(NLĐO) – Binh lính tuần tra trên những con phố vắng vẻ ở thủ đô Dhaka của Bangladesh và chính quyền ra lệnh đóng cửa tất cả các cơ quan trong hai ngày.

Nữ thủ tướng lâm thời Nepal lần đầu lên tiếng

(NLĐO) - Bà Sushila Karki chính thức làm việc với tư cách thủ tướng lâm thời Nepal vào ngày 14-9, hai ngày sau khi được bổ nhiệm.

Ấn Độ án tử hình biểu tình Bangladesh Sheikh Hasina
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo