Bị tuyên án tử hình vắng mặt, cựu thủ tướng Bangladesh lên tiếng

Án phạt được đưa ra bởi Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh ngày 17-11.

Tòa án tại thủ đô Dhaka kết luận nữ cựu Thủ tướng Hasina "phạm tội ác chống lại nhân loại" và tuyên án tử hình vắng mặt.

Bản án xoay quanh chiến dịch trấn áp biểu tình sinh viên lan rộng thành bạo loạn trên toàn quốc, diễn ra năm 2024.

Cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đã bị tuyên án tử hình vắng mặt. Ảnh: Christophe Ena/AP

Hội đồng thẩm phán xác định bà Hasina đã ra lệnh sử dụng máy bay không người lái, trực thăng và vũ khí sát thương nhằm vào người biểu tình chống chính phủ, đồng thời không hành động để ngăn chặn các vụ vi phạm nhân quyền.

Thẩm phán Golam Mortuza Mozumder cho biết cựu nữ thủ tướng "đã chỉ đạo sử dụng vũ lực chết người chống lại dân thường".

Làn sóng biểu tình hỗn loạn khiến bà Hasina phải rời Bangladesh tháng 8 năm ngoái và đang sống lưu vong tại Ấn Độ, theo báo Anh Guardian.

Binh sĩ Bangladesh đứng gác bên ngoài Tòa án Tối cao ở thủ đô Dhaka. Ảnh: Rajib Dhar/AP

Cùng bị kết án tử hình với bà Hasina còn có cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Asaduzzaman Khan.

Guardian mô tả trong phòng xét xử, thân nhân các nạn nhân không kìm được nước mắt khi nghe tuyên án.

Trước đó, cựu Tổng cảnh sát quốc gia Chowdhury Abdullah al-Mamun đã nhận tội và trở thành nhân chứng chống lại bà Hasina, qua đó nhận mức án khoan hồng.

Những ngày trước phán quyết, lực lượng cảnh sát, quân đội và bán quân sự siết chặt an ninh quanh khu vực tòa án.

Biểu tình ở Bangladesh bùng phát từ tháng 7-2024, nhanh chóng leo thang thành bạo loạn. Người biểu tình kêu gọi nữ Thủ tướng Hasina từ chức, dù trước đó bà mới tái đắc cử nhiệm kỳ 5.

Các công tố nhấn mạnh bà Hasina giữ vai trò "kẻ chủ mưu, chỉ huy và chỉ huy cấp cao" của các vụ thảm sát hồi tháng 7 và tháng 8 năm ngoái.

Văn phòng Nhân quyền Liên hiệp quốc ước tính có tới 1.400 người đã thiệt mạng trong khủng hoảng, đây là vụ bạo lực chính trị tồi tệ nhất kể từ khi Bangladesh giành độc lập năm 1971.

Truy tố cựu Thủ tướng Hasina là một trong những cam kết trọng tâm của chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông Mohammad Yunus, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình.

Ông Yunus được các thủ lĩnh phong trào biểu tình chọn làm lãnh đạo quốc gia năm ngoái. Chính phủ lâm thời đã bổ nhiệm ông Mohammad Tajul Islam làm trưởng công tố để xây dựng hồ sơ xét xử bà Hasina.

Phản ứng sau khi bị tuyên án tử hình vắng mặt, cựu Thủ tướng Hasina bác bỏ mọi cáo buộc và nói phiên tòa giống như "một trò hề mang động cơ chính trị". Bà cho rằng không được trao cơ hội "công bằng" để tự bào chữa và khẳng định mình chỉ hành động nhằm "lập lại trật tự".

Bangladesh dự kiến tổ chức tổng tuyển cử đầu tiên từ khi bà Hasina bị lật đổ vào tháng 2-2026.

Đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina bị cấm tham gia, trong khi phần lớn lãnh đạo của tổ chức đang bị giam giữ hoặc phải lẩn trốn ở nước ngoài. Dù vậy, đảng này tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Trong khi đó, con trai nữ cựu thủ tướng 78 tuổi là ông Sajeeb Wazed nói rằng mẹ ông vẫn "an toàn" ở New Delhi – Ấn Độ.

Tuy nhiên, sau phán quyết của toà, "bà ấy buồn bã, tức giận và phẫn nộ" và gia đình bà quyết tâm "chiến đấu bằng mọi cách có thể".