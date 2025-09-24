Bị xe bồn cán qua người, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24-9, tại địa bàn phường Vinh Hưng (xã Nghi Liên cũ), tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong. Ảnh: N. Lộc

Vào thời gian trên, khi xe bồn mang BKS 37H-071.xx từ quốc lộ 1A rẽ qua đường sắt vào tuyến đường ven quốc lộ đã xảy ra va chạm với xe máy do 1 người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển chở theo 1 người phụ nữ khác.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người phụ nữ đi trên xe máy ngã xuống đường, bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.