Xã hội

Tông vào xe bồn tưới cây tại làn ngoài cùng bên trái, xe limousine biến dạng, nhiều người bị thương

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chiếc xe limousine tông vào sau xe bồn tưới cây trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào sáng 15-9, khiến nhiều người bị thương.

Ngày 15-9, các đơn vị của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào sáng cùng ngày khiến nhiều người bị thương.

Tông vào xe bồn tưới cây tại làn ngoài cùng bên trái, xe limousine biến dạng, nhiều người bị thương- Ảnh 1.

Chiếc xe limousine bị biến dạng sau vụ va chạm. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15-9, xe limousine BKS 29E-127.xx di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đi tới đoạn gần nút giao Phú Thứ (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở nước tưới cây. Vụ va chạm còn khiến một xe khách lao ra khỏi đường cao tốc; chiếc xe limousine bị lật nghiêng, bẹp rúm, một số nạn nhân bị thương được đưa ra sát dải phân cách giữa.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường đi qua bị ùn ứ nhẹ.

Tông vào xe bồn tưới cây tại làn ngoài cùng bên trái, xe limousine biến dạng, nhiều người bị thương- Ảnh 2.

Chiếc xe khách mất lái lao qua bên đường. Ảnh: OFFB

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, không ghi nhận người thiệt mạng.

Tông vào xe bồn tưới cây tại làn ngoài cùng bên trái, xe limousine biến dạng, nhiều người bị thương- Ảnh 3.

Khoảnh khắc chiếc xe limousine tông vào xe bồn tưới cây

 

Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người

Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người

(NLĐO) - Trong vòng một tháng, trên cả nước đã xảy ra 1.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 775 người, bị thương 933 người.

Xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn trên đèo An Khê

(NLĐO) - Một tài xế xe khách giường nằm của nhà xe Chín Nghĩa vừa bị Công an tỉnh Gia Lai xử phạt 5 triệu đồng về hành vi vượt ẩu trên đèo An Khê.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 19

(NLĐO) - Chiều 26-8, trên Quốc lộ 19, đoạn qua phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

tai nạn giao thông xe limousine tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ va chạm giao thông
    Thông báo