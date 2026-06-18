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Kinh tế

BIDV có chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc mới

Thái Phương

(NLĐO) - Ngân hàng có quy mô lớn nhất hệ thống vừa kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao, trong đó có chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố thông tin các nghị quyết, quyết định về việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng. 

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Theo đó, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027, thay ông Phan Đức Tú nghỉ hưu từ ngày 1-7.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, có trình độ thạc sĩ tài chính - ngân hàng và đã gắn bó với BIDV từ năm 1997.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Lâm từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Phó giám đốc Sở Giao dịch 1, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp, Phó tổng giám đốc BIDV. 

Từ tháng 3-2021, ông giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BIDV.

BIDV công bố Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Lâm

Đồng thời, BIDV cũng bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng giữ chức Tổng giám đốc với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1-7.

Ông Hoàng Việt Hùng sinh năm 1972, công tác tại BIDV từ năm 1996. Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, ông là Phó tổng giám đốc BIDV từ tháng 3-2020 và từng giữ chức Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự.

Trong đợt kiện toàn nhân sự cấp cao này, BIDV cũng bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc mới là ông Lê Huy Hoàng và ông Vũ Hoàng Dương, thời gian bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 1-7.

BIDV công bố Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới năm 2026 - Ảnh 3.

Ông Hoàng Việt Hùng

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,27 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 20,5% so với năm trước và tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm 2021, là ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất Việt Nam. Huy động vốn tăng 13,7%, tăng gần gấp đôi so với đầu năm 2021, chiếm 14,3% thị phần tiền gửi toàn ngành. Dư nợ tín dụng tăng 15,2% so với năm trước đó và tăng gần gấp đôi so với đầu năm 2021, tiếp tục đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng.

BIDV có vốn điều lệ 72.800 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước đạt 55.861 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ sở hữu 76,73%. Hana Bank (Hàn Quốc) chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của BIDV từ tháng 11-2019, nắm giữ 15% vốn điều lệ.

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