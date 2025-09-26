Sapharco hợp tác với BIDV tạo hệ sinh thái số tài chính - công nghiệp dược

Chiều 26-9, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Sở Giao Dịch 2 tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Ông Trịnh Đào Cung, Quyền Tổng giám đốc Sapharco, cho biết với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản và phân phối dược phẩm, vắc-xin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe…, công ty mong muốn hợp tác với đối tác trong lĩnh vực tài chính để mang đến cho cộng đồng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, chất lượng cao nhất.

"Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với BIDV là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự đồng hành và chia sẻ trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển ngành y tế" – ông Cung nói.

Sapharo và BIDV thống nhất triển khai hợp tác trên 4 lĩnh vực

Qua thỏa thuận hợp tác lần này, Sapharco đồng hành cùng BIDV trong triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính số thân thiện, dễ tiếp cận; đồng thời mở rộng cho các doanh nghiệp trong hệ thống công ty mẹ - con và liên kết; góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện. Đây sẽ là bước đi quan trọng góp phần xây dựng hệ sinh thái số trong lĩnh vực tài chính và công nghiệp dược, thúc đẩy tài chính toàn diện và hỗ trợ mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp dược quốc gia.

Theo thỏa thuận, Sapharo và BIDV thống nhất triển khai hợp tác trên 4 lĩnh vực: Dịch vụ tài khoản, tài trợ vốn kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu và thanh toán trong nước và quốc tế.

BIDV sẽ tài trợ vốn lưu động bổ sung vốn kinh doanh thường xuyên, tài trợ phương án kinh doanh xuất nhập khẩu, tài trợ vốn trung và dài hạn để đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị nhà xưởng và các hạng mục tài sản cố định khác phù hợp với nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh thuốc.