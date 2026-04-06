Biên đạo múa Vĩnh Khương khoe vẻ đẹp "chàng thơ"

Bộ ảnh như một cách Vĩnh Khương nhìn lại chính mình sau nhiều năm làm nghề: chững chạc hơn, nhiều suy tư nhưng vẫn giữ nguyên năng lượng của một người nhiệt huyết, không ngừng học hỏi.

Vĩnh Khương hiện là biên đạo cộng tác viên của Trung tâm Nghệ thuật TP HCM, giảng viên thỉnh giảng Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật - Trường Đại học Văn hóa TP HCM, nghiên cứu sinh tại Viện Văn hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Vĩnh Khương cho biết anh bước vào nghề từ năm 18 tuổi, bắt đầu từ những đội nhóm, câu lạc bộ tại Nhà văn hóa Thanh niên. Đến năm 2004, anh chính thức theo học tại Trường Trung cấp Múa TP HCM và bước vào chuyên nghiệp.

"Trong thời gian học, ngoài việc học ở trường, tôi còn tham gia các vũ đoàn tại TP HCM. Đó là nơi tôi được các anh chị lớn chỉ dẫn, học cách làm nghề và cũng là giai đoạn giúp tôi hình thành rõ hơn con đường mình muốn đi" - Vĩnh Khương kể lại.

Vĩnh Khương có những tác phẩm được giới chuyên môn nghệ thuật đánh giá cao, trong đó, anh tâm đắc nhất chính là tác phẩm "Vững bước tuyến đầu" được thực hiện trong "Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật đề tài phòng chống dịch Covid-19 năm 2021".

Trong năm qua, một trong những dấu ấn đáng nhớ với Vĩnh Khương là khi anh được tin tưởng đảm nhận vai trò Tổng biên đạo cho chương trình "Bản trường ca hòa bình". Bên cạnh đó, anh cũng tham gia với vai trò biên đạo múa trong chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4.

Gần đây, nam biên đạo múa tiếp tục góp mặt trong một số chương trình như ca nhạc kịch cải lương Lễ hội Đống Đa, chương trình kỷ niệm 50 năm Thanh niên Xung phong do Trung tâm Nghệ thuật TP HCM thực hiện.

Anh cũng đứng sau phần ngôn ngữ hình thể của hai vở diễn "Câu hò đất mẹ" và "Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử", gắn với thành tích Huy chương Vàng tại các kỳ liên hoan sân khấu.

"Với vai trò giảng viên, tôi phối hợp với các môn học khác như truyền thông, âm nhạc, diễn xuất, biên tập và dàn dựng chương trình để tạo nên những chương trình mang tính thực tế hơn. Ngoài việc dạy chất liệu múa, tôi thường chia sẻ với sinh viên những kinh nghiệm xương máu của mình ở sân khấu cũng như hậu đài, để các bạn hiểu rằng làm nghề không chỉ có cảm hứng mà còn là cách mình làm việc, ứng xử và chịu trách nhiệm với công việc" - Vĩnh Khương nói.



