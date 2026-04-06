Giải trí

Sau cơn sốt 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao?

Thùy Trang

(NLĐO) - Đặng Tuấn Chinh ra sao sau cơn sốt "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", làm giám đốc ngân hàng, nói lý do học lên thạc sĩ.

Đạo diễn của "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" - Đặng Tuấn Chinh bây giờ ra sao?

Sau cơn sốt 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao? - Ảnh 1.

Đạo diễn của "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" - Đặng Tuấn Chinh

Năm 2013, phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" gây sốt mạng xã hội, đưa cái tên Đặng Tuấn Chinh bước ra ánh sáng, thay đổi hoàn cảnh gia đình 180 độ.

Dự án mở ra hàng loạt cơ hội cho nam đạo diễn. Từ đây, anh trở thành người đứng sau loạt sản phẩm nổi tiếng, trong đó phải kể đến "Ghét gió! Tại gió làm mắt cay", "Chuyện 2 nàng ế (Hải Triều - Duy Khánh) hay MV "Xin đừng hái hoa" (Hồ Quang Hiếu), MV "Giữ em đi" (Ngày Valentine trắng 2015) và nhiều clip viral của các nhãn hàng.

Dù thành danh, anh vẫn khiêm tốn: "Đừng gọi Chinh là đạo diễn, vì Chinh không được đào tạo chính quy ngành đạo diễn. Tôi làm nghề bằng trải nghiệm của một người đi lên từ con số âm". Sự nhạy bén thực tế đã đưa anh tiến xa hơn khi được mời về làm Marketing cho các doanh nghiệp và chính thức giữ vị trí Giám đốc Marketing vào năm 2018.

Sau cơn sốt 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao? - Ảnh 2.

Đạo diễn Đặng Tuấn Chinh với ngã rẽ từ "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò"

Có được những thành tựu trong nghề, Đặng Tuấn Chinh chọn tiếp tục việc học, trở thành Thạc sĩ Kinh tế của trường Đại học Kinh tế TP HCM. Động lực lớn nhất của anh chính là lời hứa với người ba đã mất - người luôn mong muốn anh sẽ đủ ăn, không còn nghèo khổ như ba mẹ anh. 

Với anh, tấm bằng thạc sĩ không chỉ là sự khẳng định về trình độ, mà còn là nén tâm hương anh dành tặng đấng sinh thành, minh chứng cho việc một "cậu bé bán bánh giò" năm nào nay đã thực sự trưởng thành bằng cả tâm hồn lẫn trí tuệ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Đặng Tuấn Chinh vẫn không khỏi ngỡ ngàng: "Thực sự đến bây giờ, Chinh vẫn không thể tin làm sao mình có thể khá thành công ở mảng đạo diễn, song song lại đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing tại một ngân hàng. Có lẽ đó là sự tổng hòa của may mắn cộng với sự cố gắng đến cùng kiệt của bản thân".

Khi được hỏi về thế hệ trẻ hiện nay, anh thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Thời bây giờ, các bạn gen Z rất giỏi. Các bạn có ngoại hình, học vấn, kinh tế và đặc biệt là ngoại ngữ. Chinh thấy mình còn thua xa các bạn nhiều lắm". Chính thái độ cầu thị này đã giúp anh luôn giữ được ngọn lửa sáng tạo giữa dòng chảy thị trường biến động.

Một Đặng Tuấn Chinh từ "5 không" đến đạo diễn triệu view

Đặng Tuấn Chinh sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, cha làm lao công, mẹ làm giúp việc. Bước vào đời với hành trang là con số 0 tròn trĩnh, nam đạo diễn tự hào về xuất thân của mình bằng định nghĩa "nghèo 5 không": Không tiền tệ, không quan hệ, không hậu duệ, không lợi thế học vấn, không ngoại hình.

Sau cơn sốt 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao? - Ảnh 3.

Đặng Tuấn Chinh cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục song hành trên cả hai con đường: giám đốc marketing và đạo diễn tiếp tục sản xuất thêm nhiều sản phẩm viral chất lượng

Không ngoại hình nhưng Đặng Tuấn Chinh trúng tuyển ngành diễn viên. Với ngoại hình ốm nhom, răng khấp khểnh, mặt đen và đầy mụn, anh vẫn gật đầu nhập học vì đó là cơ hội duy nhất để học cho bằng bạn bè mà chẳng biết tương lai.

Thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh cao 1,76 m, nhưng chỉ nặng 48 kg. Nhưng sau khi gây sốt với "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", nam đạo diễn cũng có sự lột xác về ngoại hình với chiều cao 1,8 m cùng cân nặng 75 kg. Nhờ sự thay đổi này, Đặng Tuấn Chinh được nhiều người gọi là "hot boy bánh giò". Thậm chí, từng có khán giả lầm tưởng anh là diễn viên chứ không phải giám đốc ngân hàng hay đạo diễn.

Suốt những năm tháng ấy, thời gian biểu của anh là một vòng xoáy mưu sinh: sáng đi học, chiều làm phục vụ tại quán gà rán, và từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng là hành trình đạp xe rong ruổi khắp Sài Gòn để bán bánh giò. 

Nhớ về thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh kể ước mơ của anh đơn giản chỉ là một chiếc xe tay ga, một chiếc điện thoại xịn và kiếm đủ 2 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp ba mẹ.

Nhưng hiện, Đặng Tuấn Chinh đã khác. Trong thời gian tới, Đặng Tuấn Chinh cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục song hành trên cả hai con đường: giám đốc marketing và đạo diễn tiếp tục sản xuất thêm nhiều sản phẩm viral chất lượng. 

Nữ đạo diễn Phan Thảo Phương kể chuyện mình

(NLĐO) - Đạo diễn Phan Thảo Phương vừa có buổi giao lưu đầy thú vị nhân dịp ra mắt cuốn sách của chính mình.

