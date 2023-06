Chiều 30-6, tại TP Vinh, Nghệ An đã diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Lễ ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết đây là chương trình nhằm Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới". Qua đó cụ thể hóa Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Chương trình phối hợp công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" có 5 nội dung chính gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; Tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết

Đến nay, qua 6 năm thực hiện Chương trình, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tuyên truyền cho 128.000 lượt nhân dân, ngư dân; cấp phát hơn 27.670 sách pháp luật, 311.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chống khai thác IUU; vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo.

Huy động các nguồn lực từ Cảnh sát biển Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ với tổng giá trị trên 51 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội (thăm, tặng quà trên 21.000 gia đình chính sách, ngư dân nghèo; tặng 1.380 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, nhận đỡ đầu 29 cháu học sinh nghèo học giỏi đến năm 18 tuổi với số tiền 1 triệu đồng/tháng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 7.700 gia đình chính sách, ngư dân; tặng ngư dân trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm…).



Đồng thời, dù ở bất cứ vùng biển nào của Tổ quốc, Cảnh sát biển Việt Nam cũng không quản khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là "Mệnh lệnh từ trái tim" (trong 6 năm qua Cảnh sát biển Việt Nam đã cứu hộ, cứu nạn thành công 96 phương tiện tàu thuyền, 1.082 ngư dân). Tại Nghệ An, từ năm 2018 đến nay, Lực lượng Cảnh sát biển đã cứu nạn thành công 29 tàu cá cùng 269 ngư dân của tỉnh Nghệ An đưa vào bờ an toàn.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (thứ 3 từ phải qua), trao bảng tượng trưng tặng 200 suất quà cho đại diện tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi khi cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, là tỉnh, thành thứ 27 ký kết Chương trình. Việc ký kết chương trình là cơ sơ để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong thời gian tới.

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, khẳng định đây là chương trình hết sức ý nghĩa, giúp các ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An giao cơ quan chức năng, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát biển Việt Nam, cùng thống nhất thực hiện để chương trình phát huy hiệu quả tốt nhất.

Cũng tại hội nghị ký kết, Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà (1 triệu/suất) tới các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An.