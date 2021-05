Ngay từ những ngày đầu, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã nhận được sự quan tâm và tham gia trực tiếp của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở thời điểm đó, như Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đặc biệt, chương trình vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hiện nay là Chủ tịch nước), trực tiếp trao tặng cờ cho các ngư dân tiêu biểu tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 29-7-2019 và tại tỉnh Bình Định ngày 20-8-2019.



Không chỉ trên biển, ngay từ đầu chương trình, Báo Người Lao Động cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà thiết thực cho bà con đồng bào sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, thể hiện quyết tâm góp phần bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên (thứ 4 từ phải sang), cùng đại diện Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Yên vào ngày 11-4-2021Ảnh: Kỳ Nam

Đến nay, sau gần 2 năm triển khai, vượt qua không ít khó khăn (chưa kể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nhiều sự kiện phải lùi lại hay chuyển hình thức), chương trình đã thực hiện được 80 lần trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên phạm vi toàn quốc. Tổng số cờ trao và ký kết trao tặng là 427.521, ở 19 tỉnh, thành có biển, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng. Bên cạnh đó, trao tặng gần 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sĩ, đồng bào sống dọc đường biên giới trên bộ tại 8 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Nam,Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

Dự kiến trong năm 2021, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tiếp tục trao 560.000 lá cờ Tổ quốc cho 28 tỉnh, thành có biển (mỗi tỉnh, thành 20.000 lá cờ Tổ quốc); phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam trao tặng 100.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn các Vùng 1, 2, 3, 4, 5 do Hải quân quản lý; phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng 100.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn các Vùng 1, 2, 3, 4 do Cảnh sát biển quản lý; phối hợp cùng Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, các nghiệp đoàn nghề cá và Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng ngư dân 100.000 lá cờ Tổ quốc; phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng 100.000 lá cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bà con sống dọc đường biên giới của các tỉnh, thành có đường biên giới trên bộ, kết hợp xây cột cờ ở một số địa điểm vùng biên giới.

Ngoài ra, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang, các địa phương trong cả nước tổ chức lễ thượng cờ, chào cờ tại các đảo tiền tiêu và trao tặng 40.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân sinh sống trên các đảo tiền tiêu.