Giữa trùng khơi bao la, có lẽ chỉ những người đi biển mới có thể cảm nhận được rõ nhất sự thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mỗi con tàu tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để ngư dân bám biển, cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.



Hiệu triệu toàn dân đoàn kết

Được phát động vào ngày 1-6-2019, nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp xã hội. Đó như lời hiệu triệu toàn dân đoàn kết, chung tay đối với sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Sự kết hợp giữa chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được triển khai rộng khắp tại các tỉnh, thành ven biển trên cả nước càng thêm khẳng định ý nghĩa, tính đúng đắn, hiệu quả của chương trình. Thông qua hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc, không chỉ động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho ngư dân khi vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm với chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững từng cột mốc chủ quyền trên biển.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên mỗi con tàu là linh hồn của Tổ quốc, là biểu tượng của ý chí, nghị lực, sự quyết tâm, vững vàng vượt qua mọi sóng gió, sự đồng hành, kề vai sát cánh của các lực lượng chức năng cùng ngư dân trên biển.

Quả thực có đi biển, làm nhiệm vụ trên biển, sát cánh cùng ngư dân mới cảm nhận hết được nỗi gian truân, vất vả và cả những hiểm nguy rình rập. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển chúng tôi luôn tâm niệm: "Tàu là nhà, biên đảo là quê hương, ngư dân là anh em ruột thịt". Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo thì phải xây dựng cho được thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển. Vì vậy, trong mỗi chuyến đi biển, song song với thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ cũng phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển với phương châm "Mỗi con tàu, mỗi ngư dân ra khơi là một cột mốc sống trên biển" để bảo vệ từng tấc đất, vùng nước mà cha ông ta gìn giữ, để lại.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và lãnh đạo Báo Người Lao Động trao cờ cho ngư dân tại lễ trao 1.500 cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Quảng Nam vào ngày 9-7-2020

Niềm kiêu hãnh giữa biển khơi

Giữa muôn trùng sóng gió biển khơi, cờ Tổ quốc được gắn trang trọng trên nóc mỗi con tàu là dấu hiệu để ngư dân nhận ra nhau, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, tạo thành khối gắn kết giữa mênh mông biển cả. Nghi thức kéo cờ, hạ cờ trên tàu Cảnh sát biển thực hiện theo quy định của Điều lệnh tàu vào mỗi buổi sáng khi mặt trời lên và vào buổi chiều khi mặt trời lặn lúc tàu cập cảng.

Hằn sâu trong tôi là hình ảnh khuôn mặt sạm nắng, làn da thô ráp vì nắng, vì gió nhưng ánh mắt sắc lẹm, kiên trung của lão ngư phủ khi đứng trước thời khắc lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được kéo lên điểm cao nhất trên tàu đánh cá của chính mình. Hay đó còn là nụ cười, nét mặt rạng ngời, chan chứa niềm hy vọng ánh lên trên gương mặt các em học sinh được mang trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng trong cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và xã đảo Cù lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam...

Với muôn người dân Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng chính là biểu tượng quốc gia, là hồn thiêng sông núi. Chỉ khi được đứng dưới lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, người ta mới xúc động nhận ra nhiều bài học quý giá cho cuộc đời: Bài học làm người, làm công dân của một quốc gia độc lập, không chỉ để vững bước mỗi ngày trên con đường mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà lớn lao hơn, để phụng sự Tổ quốc mến yêu này. Tổ quốc ấy phải luôn luôn được nhắc nhớ và trân trọng!

Hiện nay, bằng các phương thức thông tin, tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, báo chí ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, tình cảm của mọi người dân về tình yêu đất nước, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Báo chí là vũ khí sắc bén trong đấu tranh chống lại sự xuyên tạc, bóp méo về tình hình biển, đảo hiện nay, là cầu nối truyền đi thông điệp khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đồng thời phản ánh ý chí quyết tâm sẵn sàng chấp nhận hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, vì chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Từ đó, chúng ta có quyền tin tưởng rằng với sự chung tay của toàn xã hội, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo thêm nguồn động lực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.