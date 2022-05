Ngày 19-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023" (sau đây gọi tắt là Đề án) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 45 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có gần 2.500 đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu cấp ủy, chính quyền thuộc 28 tỉnh, thành phố có biển.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ hai bên phải), trao đổi với Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển (thứ hai bên trái) tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền,phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo kết quả 3 năm thực hiện, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển, khẳng định: Đề án luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban, bộ ngành Trung ương. Đề án đã góp phần nâng cao một bước về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đặc biệt trong xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về biển, đảo Việt Nam.

Kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng, đã tham mưu với Bộ Quốc phòng và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam cấp toàn quốc, làm cơ sở để thống nhất nội dung, phương pháp tuyên truyền trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh 86; Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội cùng các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển, phát biểu

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển, và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, lên tàu cá tặng những lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân đang hoạt động nghề cá tại Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) - Ảnh: Ngô Nhung

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các nền tảng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương... tổ chức mở mới nhiều chuyên trang, chuyên mục, xây dựng nhiều chương trình, tăng thời lượng phát sóng, đăng tải kịp thời hơn 2.000 tin, bài; hơn 40 phóng sự, phim tài liệu, gần 300 video clip, chương trình phát thanh để tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và kết quả triển khai thi hành luật, kết quả thực hiện đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở...

"Hiện các quy định của luật từng bước ăn sâu, bén rễ trong đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật trên biển; nâng cao một bước về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển, từ đó tích cực chung sức, đồng lòng cùng Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trên biển thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cho các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc"- Thiếu tướng Bùi Quốc Oai khẳng định.

Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và tặng quà, hỗ trợ ngư dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) - Ảnh: Ngô Nhung

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, tác động, ảnh hưởng xấu tới kinh tế, chính trị thế giới; tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến hòa bình, ổn định khu vực. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội với nhiều thủ đoạn tinh vi, công khai và quyết liệt hơn... Công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên các vùng biển ngày càng phức tạp.

Theo Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, năm 2022 và những năm tiếp theo, các nhiệm vụ giải pháp cơ bản sẽ được thống nhất nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa Đề án; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho các bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân ở 28 tỉnh, thành phố có biển; các lực lượng chức năng thuộc ban, bộ, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang có liên quan; chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt được khen thưởng tại hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, các báo cáo, tham luận cũng nêu rõ tính hiệu quả trong việc phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đơn vị lực lượng vũ trang với các cơ quan chức năng liên quan chủ động tham mưu triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.



Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết: Đối với một quốc gia ven biển, có vùng biển rộng, bờ biển dài hơn 3.200 km như Việt Nam, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biển, thực thi pháp luật trên biển nói chung, tuyên truyền Luật CSB nói riêng là nhiệm vụ quan trọng lâu dài, cần phải được tiến hành thường xuyên. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Đề án các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân ở 28 tỉnh, thành phố ven biển và các lực lượng vũ trang, lực lượng chức năng thuộc các bộ, ban, ngành có liên quan đến biển.



Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố, các đơn vị quân đội cần tăng cường chỉ đạo đơn vị thuộc quyền tiếp tục triển khai đồng bộ hơn; chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền. Cùng với đó, phải đổi mới, đa dạng các hình thức thông tin; phát huy tối đa tác dụng của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào việc tuyên truyền; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án… nhanh chóng đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam".