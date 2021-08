Trước những diễn biến ngày một phức tạp của dịch Covid-19, cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu đang ngày đêm "căng mình" chống dịch, trong những ngày qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã có nhiều hoạt động giúp đỡ ngư dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo tại địa bàn đóng quân, góp sức cùng đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân.



Chung tay phòng chống dịch bệnh

Đại dịch Covid-19 đã và đang đe dọa nghiêm trọng sự an toàn và sức khỏe của nhân dân ta, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những người dân nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong thời điểm này, chúng ta tiếp tục được chứng kiến một Việt Nam đồng lòng, chung sức, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó quân đội được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết trong thời gian qua, song song với nhiệm vụ chính trị của đơn vị là huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên vùng biển, đảo được phân công quản lý, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các địa phương nơi đóng quân tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân trên tuyến biển, đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. "Đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quân đội về công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong xây dựng, vun đắp mối quan hệ đoàn kết quân dân, nhất là trong giai đoạn cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh" - đại tá Lê Huy Sinh khẳng định.

Từ đó, các chương trình như "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo", "Chung tay ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19"… được cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đồng lòng hưởng ứng, tích cực tham gia. Hay các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng như chương trình "San sẻ yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác" được cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng phối hợp thực hiện có hiệu quả thiết thực. Các hoạt động của đơn vị được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển đều được quán triệt, xây dựng quyết tâm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": vừa tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật, ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép từ hướng biển vừa tham gia tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, về chống đánh bắt hải sản trái phép.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, trao tặng quà cho đồng bào dân tộc, tôn giáo xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Kết nối biển - đất liền

Mối quan hệ đoàn kết quân dân đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta, được thực tiễn chứng minh trong suốt quá trình chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Truyền thống ấy một lần nữa được khơi gợi mạnh mẽ trong đại dịch. Những chuyến thăm, tặng quà, chia sẻ kịp thời khó khăn với người dân của lực lượng Cảnh sát biển thời gian qua là những hành trình kết nối biển - đất liền, thắm đượm tình quân dân.

Đó là chuyến trao quà của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ở xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 27-7. Ông Phạm A Luông (ngụ thôn 4, xã Ba Xa) chia sẻ: "Nhiều người đã đi bộ hàng cây số đường núi để tới gặp mặt chiến sĩ. Những món quà của Cảnh sát biển là nguồn động viên to lớn đối với chúng tôi".

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã đến thăm, trao tặng 250 suất quà cho đồng bào dân tộc, tôn giáo thuộc 3 xã miền núi là Ba Xa, Ba Vì, Ba Tô của huyện Ba Tơ. Hoạt động này nằm trong chương trình "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo", cũng là nội dung trọng tâm của chương trình công tác dân vận được lực lượng Cảnh sát biển triển khai thực hiện trên cả nước trong 4 năm qua. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển mong muốn chia sẻ, gửi gắm tình cảm đến đồng bào dân tộc, tôn giáo ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Mới đây, một đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 do thượng tá Bùi Đại Hải, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, làm trưởng đoàn, cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị.

Đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và TP Đà Nẵng tổ chức được 6 đợt, trao tặng quà tới 1.010 lượt ngư dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, với tổng số tiền mặt là hơn 750 triệu đồng, 10,1 tấn gạo, 200 thùng mì gói, 200 lít dầu ăn, 600 hộp khẩu trang, 400 chai dung dịch sát khuẩn và nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá lên tới trên 1 tỉ đồng.