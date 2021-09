Lực lượng thuộc Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp Đồn Biên phòng Đồ Sơn và Phòng PC04 - Công an TP Hải Phòng bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Sơn (SN 1976, thường trú tại tổ dân phố Đông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Đối tượng Hoàng Đình Sơn

Từ cuối năm 2020, lực lượng trinh sát đơn vị đã nắm được đối tượng Hoàng Đình Sơn là thuyền viên tàu thu mua hải sản tại khu vực biển Đồ Sơn, Cát Bà đã có 2 tiền án liên quan đến các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Quá trình theo dõi, trinh sát tại địa bàn, các trinh sát nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về tài sản mặc dù thời gian này, đối tượng không có thu nhập do tình hình dịch bệnh covid-19. Do đó, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.

Đến ngày 1-9, tại khu vực đường bao biển thuộc phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), lực lượng trinh sát đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Đồ Sơn và Phòng PC04 đã khống chế bắt quả tang Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2,61 gr methamphetamine, 74,32 triệu đồng, 1 điện thoại và 1 xe máy.

Đối tượng Nguyễn Gia Băng

Trước đó, vào hồi 9 giờ ngày 30-8, tại khu vực cảng Tân Hồng (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng), lực lượng thuộc Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 phối hợp Công an quận Hải An bắt quả tang đối tượng Nguyễn Gia Băng (SN 1990, thường trú tại tổ dân phố Lục Đô, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,69 gr heroin.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thủy

Vào hồi 12 giờ 50 ngày 26-8, tại khu 6, phường Yên Hưng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng trinh sát đơn vị bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Thủy (SN 1980, thường trú tại khu 7, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,372 gr heroine.

Hiện, các vụ án trên đã được Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 bàn giao cho Công an các địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.