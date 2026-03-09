HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Biển động, ứng cử viên đại biểu HĐND Gia Lai tiếp xúc cử tri trực tuyến với xã đảo

Đức Anh

(NLĐO) - Biển động khiến việc ra đảo gặp khó khăn, buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai với cử tri xã Nhơn Châu được tổ chức trực tuyến.

Ngày 9-3, do ảnh hưởng thời tiết biển động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri xã đảo Nhơn Châu để vận động bầu cử theo quy định.

Biển động, ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai kết nối trực tuyến với cử tri xã đảo - Ảnh 1.

Cử tri xã đảo Nhơn Châu nêu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên để nắm bắt thông tin, theo dõi và lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm: ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; bà Tô Thị Thu Hường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn; ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nam; ông Huỳnh Ngọc Hoàng, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Đông; bà Nguyễn Thị Thu Bích – Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam; ông Võ Tống Hơn – Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình; ông Dương Đình Phi – Chiến sĩ dân quân xã Nhơn Châu.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển du lịch biển, đảo gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Cử tri xã đảo Nhơn Châu bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế biển, nâng cấp hạ tầng giao thông, bảo đảm nguồn nước sạch, tăng cường thu gom, xử lý rác thải; tiếp tục hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và giáo dục trên địa bàn.

Biển động, ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai kết nối trực tuyến với cử tri xã đảo - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (đứng) thay mặt các ứng cử viên phát biểu tiếp thu và làm rõ một số kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt các ứng cử viên, ông Phạm Anh Tuấn cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri. Ông cho biết thời gian tới tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng đồng bộ tại xã đảo, ưu tiên sửa chữa các tuyến đường xuống cấp; đồng thời nghiên cứu đầu tư hạ tầng cảng biển quy mô lớn, tạo điều kiện neo đậu tàu thuyền và phát triển du lịch biển, đảo.

Liên quan đến công tác môi trường, xã đảo đã được đầu tư lò đốt rác, do đó địa phương cần tổ chức hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; đối với rác không thể xử lý bằng lò đốt sẽ được tập kết, vận chuyển vào đất liền khi có tàu hoạt động.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền.

Làng biệt lập giữa đại ngàn Gia Lai tổ chức bầu cử sớm

Làng biệt lập giữa đại ngàn Gia Lai tổ chức bầu cử sớm

(NLĐO) – Do điều kiện địa hình xa xôi, một điểm bỏ phiếu tại tỉnh Gia Lai được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày so với thời gian quy định.

