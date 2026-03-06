Ngày 6-3, bà Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, cho biết Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thống nhất cho phép địa phương tổ chức bỏ phiếu sớm tại một khu vực bầu cử thuộc thôn O2, xã Vĩnh Sơn. Theo đó, cử tri tại đây sẽ tham gia bỏ phiếu vào thứ 7, ngày 14-3, sớm hơn 1 ngày so với thời điểm bầu cử chung theo quy định.

Thôn O2 là một trong những khu dân cư xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn cho biết thôn O2 là một trong những khu dân cư xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai. Toàn thôn hiện có 42 hộ dân, phần lớn là đồng bào Ba Na, sinh sống giữa vùng rừng núi hiểm trở.

Đường vào thôn chủ yếu là đường rừng, phải đi bộ khoảng 6 giờ đồng hồ mới đến nơi. Địa hình dốc cao, chia cắt khiến việc đi lại, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ bầu cử gặp nhiều trở ngại.

Trước đây, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã quan tâm đầu tư một số hạ tầng thiết yếu để phục vụ đời sống người dân tại thôn O2. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, độ dốc lớn nên việc phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước và các công trình công cộng vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thôn O2 cơ bản đã hoàn tất, bảo đảm đúng quy định. Lực lượng trong Tổ bầu cử xã đã phối hợp với Ban bầu cử thôn O2 triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại thôn O2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri ở khu vực đặc biệt khó khăn, đồng thời bảo đảm quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử của người dân vùng sâu, vùng xa.