Xã Long Hải, TP HCM hướng tới điểm đến du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao

Ngày 22-8, Đảng bộ xã Long Hải (TP HCM) tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. Cùng dự có nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ và 199 đại biểu, đại diện 1.627 đảng viên toàn Đảng bộ.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Hải xác định 2 khâu đột phá: Phát triển du lịch biển chất lượng cao, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa - lịch sử, đồng thời thúc đẩy kinh tế cộng đồng.

Đảng bộ xã Long Hải nhận hoa chúc mừng đại hội từ Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM

Xã Long Hải sẽ đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", phấn đấu đến năm 2030, mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên thành thạo kỹ năng số cơ bản, trực tiếp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Hoàng Hải nhấn mạnh lợi thế của Long Hải khi nằm trên trục giao thông kết nối các khu du lịch ven biển, từng được định vị là trung tâm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là TP HCM.

Từ tiềm năng và không gian phát triển của xã Long Hải, ông Lê Hoàng Hải đề nghị Đảng bộ xã nghiên cứu nâng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế lên 2 con số, thay vì 8,4% như dự thảo đề ra, để tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Long Hải đặt ra các mục tiêu quan trọng

Ông Lê Hoàng Hải cũng yêu cầu Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới tập trung huy động tối đa nguồn lực, xây dựng Long Hải trở thành đô thị du lịch sinh thái ven biển, điểm đến xanh, thông minh và nghỉ dưỡng chất lượng cao của thành phố.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Hải khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người. Trong đó, ông Huỳnh Sơn Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Trong chương trình đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực Thành ủy TP HCM về việc tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ, Đảng ủy xã Long Hải cũng đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.