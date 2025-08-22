Xã Long Hải, TP HCM hướng tới điểm đến du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Xã Long Hải, TP HCM hướng tới điểm đến du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Với khát vọng bứt phá, xã Long Hải đặt mục tiêu trở thành đô thị du lịch sinh thái ven biển, điểm đến nghỉ dưỡng xanh và thông minh

Ngày 22-8, Đảng bộ xã Long Hải (TP HCM) tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. Cùng dự có nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ và 199 đại biểu, đại diện 1.627 đảng viên toàn Đảng bộ.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Hải xác định 2 khâu đột phá: Phát triển du lịch biển chất lượng cao, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa - lịch sử, đồng thời thúc đẩy kinh tế cộng đồng.

Xã Long Hải, TP HCM hướng tới điểm đến du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao - Ảnh 1.

Đảng bộ xã Long Hải nhận hoa chúc mừng đại hội từ Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM

Xã Long Hải sẽ đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", phấn đấu đến năm 2030, mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên thành thạo kỹ năng số cơ bản, trực tiếp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Hoàng Hải nhấn mạnh lợi thế của Long Hải khi nằm trên trục giao thông kết nối các khu du lịch ven biển, từng được định vị là trung tâm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là TP HCM.

Từ tiềm năng và không gian phát triển của xã Long Hải, ông Lê Hoàng Hải đề nghị Đảng bộ xã nghiên cứu nâng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế lên 2 con số, thay vì 8,4% như dự thảo đề ra, để tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương.

Xã Long Hải, TP HCM hướng tới điểm đến du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao - Ảnh 2.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Long Hải đặt ra các mục tiêu quan trọng

Ông Lê Hoàng Hải cũng yêu cầu Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới tập trung huy động tối đa nguồn lực, xây dựng Long Hải trở thành đô thị du lịch sinh thái ven biển, điểm đến xanh, thông minh và nghỉ dưỡng chất lượng cao của thành phố.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Hải khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người. Trong đó, ông Huỳnh Sơn Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Trong chương trình đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực Thành ủy TP HCM về việc tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ, Đảng ủy xã Long Hải cũng đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ UBND TP HCM: Xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính, công nghệ khu vực

Đại hội Đảng bộ UBND TP HCM: Xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính, công nghệ khu vực

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP HCM sẽ đẩy mạnh thực hiện đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ...

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ mới, phường Phú Định hướng đến phát triển toàn diện, bền vững; đặt ra mục tiêu quan trọng “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội.

Chủ tịch HĐND TP HCM: Phường Phú Lợi sẽ hình thành khu thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp

(NLĐO) - Phường Phú Lợi, TP HCM sẽ hình thành thị trường bất động sản, các khu trung tâm thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp rất sôi động trong tương lai

du lịch sinh thái đặt mục tiêu xã Long Hải TP HCM đại hội đảng bình dân học vụ phát triển du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo