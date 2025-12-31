"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026









Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), lựa chọn những vị trí đẹp dọc bờ sông để chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.

Không khí tại khu vực này trở nên nhộn nhịp khi từng nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách háo hức ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, tận hưởng không gian thoáng đãng và cảm nhận rõ rệt nhịp rộn ràng của thành phố trước thời khắc đặc biệt.

Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng về khuya càng đông.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Trần Hồng Nhi (ngụ phường Linh Trung) cho biết dịp lễ 2-9 vừa qua, chị đã có dịp chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Bến Bạch Đằng. Vì vậy, trong đêm đón năm mới lần này, chị quyết định đổi địa điểm sang Công viên bờ sông Sài Gòn để làm mới trải nghiệm.

"Không gian ở đây rộng rãi, thoáng đãng, tầm nhìn ra sông rất đẹp. Tôi đến sớm để chọn chỗ thuận lợi, vừa chờ pháo hoa vừa cảm nhận trọn vẹn không khí rộn ràng của thành phố trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới" - chị Hồng Nhi chia sẻ.

Nói về mong ước trong năm mới, chị Hồng Nhi cho hay, mong gia đình luôn mạnh khỏe, công việc ổn định, cuộc sống bình yên hơn. Hy vọng năm mới sẽ mang đến nhiều điều tích cực cho mọi người, để ai cũng có thêm động lực và niềm vui trong cuộc sống.

Ghi nhận tại TPHCM, khoảng 19 giờ, các tuyến đường trung tâm đông nghẹt người đổ về vui chơi. Ghi nhận tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi, xe cộ qua lại khó khăn, có hiện tượng ùn ứ.

Còn tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân đến đây từ sớm để "xí chỗ" đợi xem countdown.

Tại Hà Nội, từ khoảng 19 giờ, các tuyến phố xung quanh hồ Gươm như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền… đã ken đặc người đi bộ. Nhiều thời điểm, việc di chuyển quanh hồ gặp khó khăn do lượng người tập trung quá lớn.

Hàng ngàn người tập trung ở bên ngoài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), gần đường đua F1 chờ xem bắn pháo hoa đón chào năm mới.

Dọc ven hồ Gươm, nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, các nhóm bạn trẻ và du khách nước ngoài tranh thủ chọn vị trí đẹp, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.