Thời sự Xã hội

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Không khí đón năm mới 2026 tràn ngập khắp TPHCM và các tỉnh thành. Đông đảo gười dân háo hức tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để đợi xem countdown.

Tin mới nhất Tin cũ nhất



Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), lựa chọn những vị trí đẹp dọc bờ sông để chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.

Không khí tại khu vực này trở nên nhộn nhịp khi từng nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách háo hức ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, tận hưởng không gian thoáng đãng và cảm nhận rõ rệt nhịp rộn ràng của thành phố trước thời khắc đặc biệt.

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 1.

Không khí tại khu vực này trở nên nhộn nhịp khi từng nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách háo hức ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 2.


Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng về khuya càng đông.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Trần Hồng Nhi (ngụ phường Linh Trung) cho biết dịp lễ 2-9 vừa qua, chị đã có dịp chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Bến Bạch Đằng. Vì vậy, trong đêm đón năm mới lần này, chị quyết định đổi địa điểm sang Công viên bờ sông Sài Gòn để làm mới trải nghiệm.

"Không gian ở đây rộng rãi, thoáng đãng, tầm nhìn ra sông rất đẹp. Tôi đến sớm để chọn chỗ thuận lợi, vừa chờ pháo hoa vừa cảm nhận trọn vẹn không khí rộn ràng của thành phố trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới" - chị Hồng Nhi chia sẻ.

Nói về mong ước trong năm mới, chị Hồng Nhi cho hay, mong gia đình luôn mạnh khỏe, công việc ổn định, cuộc sống bình yên hơn. Hy vọng năm mới sẽ mang đến nhiều điều tích cực cho mọi người, để ai cũng có thêm động lực và niềm vui trong cuộc sống.

Ghi nhận tại TPHCM, khoảng 19 giờ, các tuyến đường trung tâm đông nghẹt người đổ về vui chơi. Ghi nhận tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi, xe cộ qua lại khó khăn, có hiện tượng ùn ứ.

Còn tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân đến đây từ sớm để "xí chỗ" đợi xem countdown. 

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 3.

Người dân đổ dồn về khu vực trung tâm TPHCM để đón năm mới

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 4.

Người dân "xí chỗ" đợi xem countdown trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 5.

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 6.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 31-12.


Clip: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM



Khu vực trung tâm TPHCM đông nghẹt người

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 7.

Không khí năm mới 2026 tràn ngập trên đường phố TPHCM

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 8.

Những quán cà phê dọc công viên Bến Bạch Đằng kín bàn, chỉ nhận khách đặt bàn trước và không nhận khách ngoài vào tối 31-12

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 9.

Lúc 19 giờ 30, đường Tôn Đức Thắng, trung tâm TPHCM đông nghẹt xe cộ

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 10.

Biển người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc hơn 22 giờ

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 11.

Biển người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc hơn 22 giờ


Tại Hà Nội, từ khoảng 19 giờ, các tuyến phố xung quanh hồ Gươm như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền… đã ken đặc người đi bộ. Nhiều thời điểm, việc di chuyển quanh hồ gặp khó khăn do lượng người tập trung quá lớn.

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 12.

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 13.

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 14.

Các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm

Hàng ngàn người tập trung ở bên ngoài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), gần đường đua F1 chờ xem bắn pháo hoa đón chào năm mới.

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 15.

Bên ngoài sân vận động Mỹ Đình


"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 16.

Các tuyến phố xung quanh hồ Gươm như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền… đã ken đặc người đi bộ.

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 17.

Dọc ven hồ Gươm, nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, các nhóm bạn trẻ và du khách nước ngoài tranh thủ chọn vị trí đẹp, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.

"Biển người" chờ đón xem pháo hoa mừng năm mới 2026 - Ảnh 18.

Một số người mang theo đồ ăn nhẹ, cờ, phụ kiện phát sáng, tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng, sôi động.

 

