TPHCM bắn pháo hoa, countdown chào đón năm mới 2026

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, tối nay (31-12-2025), tại TPHCM diễn ra nhiều hoạt động đón chào năm mới 2026

Theo đó, chương trình đón chào năm mới 2026 (countdown) diễn ra tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Nhiều chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026 tại TPHCM trong đêm 31-12. Ảnh: Duy Phú

Chương trình nghệ thuật “Khơi sóng bình minh” diễn ra vào tối cùng ngày tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Chương trình nghệ thuật ngoài trời đón chào năm mới Tết Dương lịch 2026 tại Khu vực Công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ, phường Bình Dương.

Ngoài ra, tại các phường, xã như Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Bình Khánh, Gò Vấp, Phú Thạnh cũng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón năm mới.

Cũng trong đêm nay, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá cũng có các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2026.

Đặc biệt, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, TPHCM sẽ bắn pháo hoa đồng loạt tại 6 địa điểm.

TPHCM bắn pháo hoa tại 6 điểm. Ảnh: Hoàng Triều

Cụ thể, 3 điểm tầm cao gồm: Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

3 điểm tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn; khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè.

Thời tiết dịp Tết Dương lịch 2026 Theo dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch từ 31-12-2025 đến 4-1-2026, thời tiết toàn khu vực Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 29-33°C, một số nơi trên 33°C; nhiệt độ thấp nhất 21-25°C, riêng khu vực miền Đông có nơi dưới 21°C. Đáng chú ý, khoảng ngày 1 và 2-1-2026, không khí lạnh tăng cường xuống nước ta, tác động đến thời tiết Nam Bộ theo hướng mát hơn về đêm và sáng sớm. Thời tiết TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa. Từ ngày 1 đến 4-1-2026, sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-33°C, riêng khu vực phía Bắc và Tây Bắc thành phố (Bình Dương cũ) có nơi trên 33°C; nhiệt độ thấp nhất 19-23°C. Chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức 5-8, có nguy cơ gây hại cho da khi tiếp xúc nắng gắt kéo dài. Thời tiết khu vực sẽ hanh khô, sáng sớm se lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ; cần đề phòng các bệnh hô hấp.



