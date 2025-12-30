HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đón năm mới 2026 giữa không gian đa văn hóa ở Thảo Cầm Viên

Ngọc Quý

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc “Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - Đón mừng Năm mới 2026” với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đa quốc gia.

Sáng 30-12, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chương trình "Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - Đón mừng Năm mới 2026", mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa – lễ hội chào năm mới Dương lịch tại TPHCM. 

Sự kiện diễn ra từ ngày 30-12-2025 đến 4-1-2026, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, với thời gian hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ mỗi ngày; riêng khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ miễn phí vé vào cổng cho người dân và du khách.

Đón năm mới 2026 giữa không gian đa văn hóa ở Thảo Cầm Viên - Ảnh 1.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chương trình "Tuần lễ Văn hóa Quốc tế – Đón mừng Năm mới 2026" thu hút đông đảo du khách

Đa dạng văn hóa của các quốc gia

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các quốc gia, lan tỏa tinh thần hòa hợp, kết nối quốc tế và tạo không gian giao lưu cộng đồng cởi mở, tích cực trong những ngày đầu năm mới. 

Rộn ràng "Tuần lễ Văn hóa Quốc tế – Đón mừng Năm mới 2026" tại Thảo Cầm Viên - CLIP: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Lấy cảm hứng từ bức tranh văn hóa đa sắc màu trên thế giới, "Tuần lễ Văn hóa Quốc tế – Đón mừng Năm mới 2026" mang đến không gian lễ hội hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, nơi văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật giao thoa trong tinh thần "Celebrate and Connect Our Cultures".

Đón năm mới 2026 giữa không gian đa văn hóa ở Thảo Cầm Viên - Ảnh 2.
Đón năm mới 2026 giữa không gian đa văn hóa ở Thảo Cầm Viên - Ảnh 3.

lễ hội có quy mô hơn 80 gian hàng ẩm thực, văn hóa – nghệ thuật, giới thiệu các hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình, giới trẻ và du khách quốc tế

Theo ban tổ chức, lễ hội có quy mô hơn 80 gian hàng ẩm thực, văn hóa – nghệ thuật, giới thiệu các hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình, giới trẻ và du khách quốc tế. Du khách có thể tham gia các workshop thủ công, nghệ thuật dân gian và đương đại, thưởng thức ẩm thực đa quốc gia, trải nghiệm không gian sáng tạo, check-in, viết điều ước đầu năm và giao lưu cộng đồng.

Chuỗi hoạt động sân khấu là điểm nhấn của chương trình với các tiết mục trình diễn văn hóa truyền thống và hiện đại, lễ hội hóa trang, cuộc thi Cosplay Runway, biểu diễn ca – múa – nhạc mang màu sắc đa quốc gia, từ những điệu múa truyền thống Lào đến các màn trình diễn K-Pop, J-Pop sôi động, trẻ trung.

img
img
img

Chuỗi hoạt động sân khấu là điểm nhấn của chương trình với các tiết mục trình diễn văn hóa truyền thống và hiện đại

Sẻ chia và niềm vui kết nối không biên giới

Bên cạnh đó, khu workshop và gian hàng trải nghiệm giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như nặn tò he, thư pháp ông đồ, làm lọng bướm, đầu lân mini, thưởng trà cung đình Huế, xếp hộp bánh Pháp Lam, vẽ henna Ấn Độ; cùng các hoạt động nghệ thuật hiện đại như vẽ tranh, tô màu, face painting. Không gian trưng bày tem chủ đề thiên nhiên và bộ sưu tập figure hoạt hình quen thuộc cũng thu hút đông đảo khách tham quan.

 Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Công ty Trúc Nghi Event tổ chức chương trình như một điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, nơi mọi người cùng chào đón năm mới bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và niềm vui kết nối không biên giới.

Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết công khai giá cả tại các gian hàng nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung thân thiện, năng động và giàu bản sắc văn hóa.

