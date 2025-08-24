Biển người "rồng rắn" đi tàu điện về Quảng trường Ba Đình xem hợp luyện diễu binh

Theo ghi nhận, từ sáng nay 24-8, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông luôn trong tình trạng đông nghẹt người đi tàu điện từ ngoại thành đổ về trung tâm TP Hà Nội để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) vào 20 giờ cùng ngày tại Quảng trường Ba Đình.

Hàng ngàn người dân đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông về Quảng trường Ba Đình để xem tổng hợp luyện lần thứ hai Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

So với ngày thường, lượng khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông tăng gấp 4-5 lần. Rất nhiều gia đình đi cùng nhau, có nhiều người lớn, em nhỏ, mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng.

Rất đông người dân đã phải rồng rắn, xếp hàng dài để chờ tới lượt mua vé đi tàu. Hàng chục nhân viên của công ty đường sắt đã được huy động để hỗ trợ người dân.

Được biết, trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên 21-4, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt khách, còn tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội phục vụ hơn 30.000 lượt.

Cảnh người dân "rồng rắn" đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông về Quảng trường Ba Đình

Hình ảnh người dân xếp hàng dài chờ mua vé đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Do nhiều tuyến đường bị cấm ô tô, xe máy, nên người dân từ ngoại thành đã chọn đi tàu điện

Các điểm mua vé tự động luôn đông nghịt người

Người dân "rồng rắn" chờ tới lượt mua vé đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Hành khách trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông hướng về Quảng trường Ba Đình

Nhiều em nhỏ được bố mẹ diện áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc hướng về trung tâm Thủ đô

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa vào trung tâm Hà Nội xem tổng hợp luyện lần thứ hai đại lễ A80

Lượng hành khách đi trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông tăng gấp 4 - 5 lần so với ngày thường