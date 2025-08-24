HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

VIDEO: Ngắm biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình

Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng

(NLĐO)- Sáng 24-8, biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội khi tham gia hợp luyện bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Sáng 24-8, các biên đội: "Hổ mang chúa" SU-30MK2, trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA của Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hợp luyện diễu binh, diễu hành trên bầu trời Hà Nội.

Hàng ngàn người dân hò reo, cổ vũ khi biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình

Trong đó, biên đội 10 chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17 của Trung đoàn 916 tập luyện mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Đây là buổi hợp luyện chuẩn bị cho màn bay chào mừng của lực lượng không quân trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tại Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, lực lượng không quân bay trong nhiệm vụ A80 gồm 40 máy bay (cả dự bị). Đây là hoạt động bay có quy mô lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay.

Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và sân bay Kép (Bắc Ninh).

Biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội

Sáng 24-8, hàng ngàn người mặc áo đỏ sao vàng, tay cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc có mặt ở khu vực Quảng trường Ba Đình hò reo, cổ vũ các biên đội bay trực thăng, tiêm kích và vận tải luyện tập.

Các biên đội bay tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên bầu trời Hà Nội

Đến 11 giờ ngày 24-8, các biên đội bay đã hạ cánh an toàn tại các sân bay tập kết, kết thúc buổi tập luyện trên bầu trời Hà Nội sáng nay.

Vào lúc 20 giờ tối nay 24-8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Gọi tên dàn vũ khí, khí tài hiện đại diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Gọi tên dàn vũ khí, khí tài hiện đại diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

(NLĐO) - Hàng loạt vũ khí, khí tài hiện đại của Việt Nam đã xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình tối 21-8 khi tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Những "bóng hồng" hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

(NLĐO)- Nổi bật bên cạnh đội hình nam là những "bóng hồng" các khối Quân đội và Công an với vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

(NLĐO)- Biên đội tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" bay vào Quảng trường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ A80 cùng với nhiều dòng máy bay khác.

