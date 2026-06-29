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50 năm Thành phố mang tên Bác

Biến phong trào thành hơi thở cuộc sống

Tuấn Anh

Tinh thần học Bác ngày càng được cụ thể hóa bằng hành động thông qua cách làm phong phú, sinh động, áp dụng vào thực tiễn đời sống...

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở khu dân cư tại phường Thới An,TPHCM sáng 28-6 rộn rã tiếng nói cười.

Biến phong trào thành hơi thở cuộc sống - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh chung cảm nhận đây là hoạt động bổ ích, ý nghĩa. Ảnh: TUẤN ANH

Dưới ảnh Bác Hồ, nhiều đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện hào hứng tổ chức chương trình sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Các em tham gia trò chơi và tiếp nhận kỹ năng sống bằng sự chan hòa cùng dáng vẻ say sưa.

Đứng xung quanh theo dõi, động viên, nhiều phụ huynh chung cảm nhận đây là hoạt động bổ ích, ý nghĩa, nhất là mỗi dịp cuối tuần.

Khu dân cư nêu trên là một trong rất nhiều nơi mà tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ lan tỏa sâu rộng. 

Từ khi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành đến nay, hàng ngàn Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh đã hình thành. Từ trụ sở cơ quan nhà nước đến khu lưu trú công nhân, trường học, bệnh viện…, nơi đâu cũng thấm đẫm tinh thần học và làm theo gương Bác.

Quan trọng hơn, tinh thần ấy không chỉ nằm ở những căn phòng ngồn ngộn tư liệu giá trị mà ngày càng được cụ thể hóa bằng hành động thông qua không ít chương trình, cách làm phong phú, sinh động, áp dụng vào thực tiễn đời sống.

Biến phong trào thành hơi thở cuộc sống - Ảnh 2.

Từ Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động, nhiều đề tài được bàn luận để mang tới cho độc giả những thông tin giá trị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố mang tên Bác, cùng với hoạt động ý nghĩa từ hệ thống chính trị, những Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là thành tố không thể thiếu.

Vì thế, bên cạnh niềm tin vào thành phố bay cao với khát vọng phát triển, người dân còn chờ đợi những cách tiếp cận sáng tạo từ cơ quan chức năng, Công đoàn, doanh nghiệp..., để không gian ấy được tổ chức khoa học, hiệu quả sẽ hiệu quả, khoa học hơn nữa. 

Qua đó, biến việc học và làm theo gương Bác trở thành nhu cầu tự thân trong mỗi suy nghĩ, lối sống. 

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