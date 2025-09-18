Biên phòng và Công an Đặc khu Côn Đảo phối hợp bắt giữ đối tượng bị truy nã tội “giết người”

Ngày 18-9, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP HCM, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an Đặc khu Côn Đảo bắt giữ đối tượng truy nã về tội “Giết người” khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại khu vực biển Đặc khu Côn Đảo (TP HCM).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy BĐBP TP HCM về rà soát thông tin đối tượng truy nã Trần Văn Phúc (SN 1989) về tội “Giết người” theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng trên tàu cá

Lực lượng chức năng xác định đối tượng Trần Văn Phúc đang lẩn trốn, làm việc trên tàu cá, đang neo đậu tại khu vực biển Côn Đảo, cách Cảng tàu khách Bến Đầm khoảng 12 hải lý.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 17-9, Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp với Công an Đặc khu Côn Đảo cơ động ra vị trí đối tượng đang làm việc.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận, bắt giữ đối giữ Phúc và dẫn giải đối tượng vào bờ.

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Trần Văn Phúc cho Công an tỉnh Gia Lai

Hiện Phúc được Công an Đặc khu Côn Đảo đưa về trụ sở, tiến hành các thủ tục liên quan để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 12-9, Đồn Biên phòng Côn Đảo cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã là Ngô Văn Thả (SN 1988) bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” khi đang lẩn trốn trên tàu cá đánh bắt xa bờ.

