Khởi tố vụ án va chạm giữa tàu hàng nước ngoài và tàu cá ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có quyết định khởi tố vụ án "Điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để điều tra. Đây là vụ va chạm giữa tàu hàng Transformer Ol (quốc tịch Panama) và tàu cá BV 99778 TS của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu.



Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19-9, khi cách huyện Côn Đảo khoảng 22 hải lý về hướng Đông Nam, tàu hàng Transformer Ol (quốc tịch Panama) đã đâm va vào tàu cá BV 99778 TS của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ngư dân Lê Văn Út sau nhiều giờ tìm kiếm

Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, toàn bộ 14 ngư dân rơi xuống biển. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các tàu hoạt động gần đó, 12 ngư dân đã được cứu sống và đưa vào bờ để cấp cứu, trong đó có 1 người bị đứt lìa 1/3 cẳng chân trái; còn 2 ngư dân mất tích.

Ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị các bên phối hợp tìm kiếm và điều tra tai nạn hàng hải theo quy định.

Đến trưa 22-9, tàu CSB 2011 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tìm thấy thi thể ngư dân Lê Văn Út đang trôi dạt trên biển nên tiếp cận vớt thi thể và tiến hành các thủ tục bàn giao lại cho các bên liên quan.

Nhận được tin báo, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cử Kiểm sát viên phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an TP Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Văn Út, thu giữ thiết bị giám sát, hộp đen của 2 tàu để tiến hành giám định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh nguồn tin đã có đủ căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 284 Bộ Luật Hình sự.

Sau khi trao đổi thống nhất quan điểm với VKSND tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, các cơ chức năng, đại lý hàng hải được chủ tàu ủy quyền, công ty bảo hiểm cũng đang phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm môi trường và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.